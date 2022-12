Wo Sie auf Mallorca originelle Weihnachtsdeko finden

Bis Heiligabend sind es zwar nur noch wenige Tage, hierzulande geht das Weihnachtsfest aber bis zum Dreikönigstag am 6. Januar. Wir haben vier Tipps, wo Sie noch passenden Schmuck finden

BaBam Cas: Natur pur – von der Weihnachtskugel bis hin zum Baum

Der Laden BaBam Casa im Carrer d’Antoni Blanes in Artà setzt auch bei der Weihnachtsdekoration auf Natur. Alles ist rustikal gehalten. Traditionellen Weihnachtsschmuck sucht man hier vergebens. Der Großteil des Baumschmucks kommt aus Spanien, einige Teile aus Indien, die Glaskunst aus wiederverwertetem Material stammt aus Frankreich. Von dort beziehen die Inhaber auch eine ausgefallene Alternative zu echten Tannen: Bäume aus Teakholz, an denen man sich jedes Jahr wieder erfreuen kann. Es gibt drei Größen (50 Zentimeter bis zwei Meter). Ein kleines witziges Detail ist auch ein zusammengesteckter Baum aus Holz als Tischdekoration.

Neben Kugeln aus Glas und Keramik finden Kunden auch eine große Bandbreite Pappmaché-Kugeln. Letztere sind unkaputtbar. Alle Kugeln werden in Handarbeit gefertigt. Die Kugeln aus Esparto-Gras – Material, das man von Körben kennt – wurden aus vielen farbenfrohen Ornamenten geflochten. Daneben gibt es noch kugelförmige Glocken, die man nach Wunsch zum Klingen bringen kann.

Geöffnet Di.–Sa. von 10 bis 15 Uhr und 17 bis 19 Uhr.

Fronda: Klarer Fokus auf der Pflanzenwelt

Noch rechtzeitig vor dem diesjährigen Weihnachtsfest hat im November das Gartencenter Fronda eine Filiale an der Plaça d’Espanya in Palma (Av. d’Alexandre Rosselló, 42) eröffnet. Das in winterlichem Wald-Ambiente und mit Eulen gestaltete Schaufenster lockt so manchen Passanten an. In diesem Geschäft steht die Pflanzenwelt im Vordergrund. Im Eingangsbereich wartet ein Meer aus Weihnachtssternen in knalligem Rot auf die Kunden, die sich zudem nach Gusto Sträuße, Kränze oder Tisch-Gestecke aus Tannen- und Olivenzweigen binden lassen können. Weiterhin gibt es getrocknete Orangenscheiben, Tannenzapfen und Zimtstangen.

Beim Schmuck stechen Krippenfiguren aus Kunstharz hervor. Das Sortiment umfasst elf Figuren, die den Eindruck machen, aus Holz geschnitzt zu sein. Wer sich etwas Heimat ins Haus holen möchte, wird sich an den aus den Niederlanden stammenden Nussknackern erfreuen.

Mo.–Sa. 10–21 Uhr, So. bis 20 Uhr geöffnet.

Pomelo: Vielfalt aus deutscher Hand für Detailverliebte

Schon seit 16 Jahren betreibt die Deutsche Anke Goldbach den Laden Pomelo in Inca. Erst im Juni 2021 ist sie mit ihrem Lokal an die Plaça d’Orient, 14, umgezogen. Bei so viel Vielfalt weiß man gar nicht, wohin man als Erstes schauen soll. Goldbach schaut bei ihrer Ware darauf, dass sie bis ins Detail gut verarbeitet ist. Außerdem ist ihr die Herkunft der weihnachtlichen Figuren wichtig. Sie kauft bewusst bei kleineren Herstellern und unterstützt auch das Fair-Trade-Konzept.

Beim Weihnachtsschmuck gibt es verschiedene Stilrichtungen und Materialien, etwa witzige, handbemalte Glasobjekte, dicke und dünne Engels-Damen aus Metall oder die Heiligen Drei Könige aus Holz. Der wippende Esel etwa wurde in Indien hergestellt, stammt aber von einer deutschen Firma. Viele Artikel sind Einzelstücke oder nur in geringer Stückzahl vorhanden.

Geöffnet Mo.–Sa. von 10 bis 13.30 Uhr und 17 bis 20 Uhr.

Reichle Deco: Damit der Baum jedes Jahr um ein Schmuckstück reicher wird

Engel und Sterne erfüllen den Raum im Laden Reichle Deco, der vor eineinhalb Jahren in den Carrer Gran Via de la Constitució, 7, in Artà umgezogen ist. In dem größeren neuen Ladenlokal gibt es nun mehr Auswahl, die Liebe zum Detail ist nach wie vor ungebrochen. Die Weihnachtsdeko zum Aufstellen oder Hängen besteht sowohl aus Naturmaterialien als auch aus Metall, Glas oder Holz – von Weihnachtsmännern, Kugeln bis hin zu einem handbemalten Glas-Elefanten aus der Tschechischen Republik als Baumschmuck.

Iris Reichle findet, dass jedes Jahr ein neues Deko-Objekt den Baum bereichern sollte. Auch die Kinder sollen bei der Auswahl helfen. So bekommt jeder Anhänger eine ganz besondere Bedeutung. Engel liegen der Ladenbesitzerin besonders am Herzen. Für sie sind sie keineswegs nur Weihnachtsschmuck, sondern auch Schutzengel, die man das ganze Jahr über aufhängen oder verschenken kann.

Mo.–Sa. von 10 bis 13.30 Uhr geöffnet.