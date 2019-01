Atlético Baleares wird den Fluch von El Collao nicht los

Manix Mandiola hatte kien Glück in Alcoyano.

Foto: Atlético Baleares/ Twitter

Atlético Baleares hat am Sonntagmittag (20.1.) beim Auswärtsspiel in Alcoyano 0:0 gespielt. Das Team von Manix Mandiola hatte sich Hoffnungen gemacht, im 13. Spiel im Stadion El Collao endlich den ersten Sieg einzufahren, da Alcoyano in dieser Saison nur ein Heimspiel gewonnen hat.

Besonders in der zweiten Halbzeit hatten die Mallorquiner durch Hugo Díaz (65.) und Samuel Shashoua (80.) gute Chancen auf einen Treffer. Der deutsche Torwart Carl Klaus vereitelte in der 60. Minute eine Chance von Alcoyano durch de Lerma.

Atlético Baleares bleibt mit dem gewonnen Punkt auf dem vierten Tabellenplatz der Segunda División B und damit auf einem Playoffplatz. /pss