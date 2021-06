Daniil Medvedev siegt bei Tennis-Tournier auf Mallorca

Die weltweite Numer Zwei im Tennis, Daniil Medvedev, ist am Samstag (26.6.) als Sieger der ersten Auflage des ATP-Tourniers Mallorca Championship hervorgegangen. Der 25-jährige Russe setzte sich bei dem Wettstreit in Santa Ponça durch. Im Endspiel besiegte er den US-Amerikaner Sam Querrey mit 6:4 und 6:2.

Für den jungen Moskauer ist es der elfte Titel insgesamt und der zweite in der laufenden Saison. Ihm dürfte das Mallorca-Tournier als gute Aufwärm-Möglichkeit gedient haben: Am Dienstag (29.6.) tritt er in Wimbledon beim Grand Slam an. Von der Veranstaltung auf der Insel zeigte er sich denn auch ganz begeistert. "Es war genau die richtige Entescheidung, nach Mallorca zu kommen, das Wetter ist gut, der Rasen in sehr gutem Zustand und das Tournier unglaublich. Es ist gut möglich, dass ich diese Erfahrung in Zukunft wiederhole", zitieren die Veranstalter Medvedev auf der Homepage.

Im Doppel siegten in Santa Ponça Simone Bolelli und Maximo Gonzalez. Sie hatten sich am Samstag im Halbfinale durchgesetzt. Da Novak Djokovic und dessen Partner Carlos Gomez Herrera zum Endspiel nicht mehr antraten, gingen Bolelli und Gonzalez mit dem Siegerpokal nach Hause. /somo