Während Pablo Maffeo sich vom Flop zum Helden bei Real Mallorca entwickelte, nahm Matthew Hoppe den umgekehrten Weg. In der Bundesliga galt der US-Amerikaner vor einem Jahr als einer der wenigen Lichtblicke beim Abstieg vom FC Schalke 04. Für 3,5 Millionen Euro zog es den heute 21-Jährigen am letzten Tag der Transferperiode auf die Insel. Nach nur einer Saison könnte die Zeit von Hoppe auf Mallorca nun schon abgelaufen sein.

Aberkanntes Tor und halbe Vorlage

Dabei lief der Saisonstart noch akzeptabel. Hoppe debütierte beim torlosen Unentschieden am fünften Spieltag Mitte September gegen Villarreal. Der Stürmer sorgte für Wirbel und traf sogar, stand dabei aber deutlich im Abseits.

Als im Spiel unter der Woche Rotation angesagt war, erhielt der Angreifer seiner erste und im Endeffekt bislang letzte Chance in der Startelf gegen Real Madrid. Er spielte nicht so schlecht, aber das ganze Team bei der 1:6-Klatsche umso mehr. In der Statistik wird Hoppe als Vorbereiter des Tores gezählt, wobei der Torschütze Kang-in Lee nach dem Pass noch einen Alleingang durch die Abwehr der Madrilenen hinlegte. Großen Anteil am Treffer hatte Hoppe daher nicht.

Durch Verletzung gebremst

In der Folge kam der Stürmer nicht an Fer Niño vorbei, der zu Saisonbeginn gesetzt war. Als dieser dann schwächelte, fehlte der Ex-Schalker verletzt. Hoppe zog sich einen Muskelriss zu, der ihn zwei Monate außer Gefecht setzte. Schon im Winter gab es Gerüchte, ob Hoppe verliehen wird.

Als Real Mallorca Vedat Muriqi holte, war der Platz im Angriff praktisch vergeben. In der Rückrunde kam Hoppe nur noch drei Mal für 16, 22 und eine Minute zum Einsatz. Mit dem letzten Einsatz für diese eine Minute gegen den FC Barcelona Anfang Mai war der US-Amerikaner der erste Spieler der sogenannten Barça Academy in den USA, der im Camp Nou debütiert hat. Die Fußballschule trainiert für den katalanischen Club weltweit Talente.

Probleme mit der Sprache

Neben dem sportlichen Aspekt ist die Sprachbarriere die größte Hürde für Hoppe. Der Angreifer wirkt nicht in die Mannschaft integriert. Bei seinen Kurzeinsätzen kam es immer wieder zu Kommunikationsproblemen. Hoppe lief in die eine Richtung, der Pass kam aber in eine andere. Die Spanier tun sich ganz gerne mal schwer mit dem Englisch.

Bei Real Mallorca hat Hoppe noch bis 2025 Vertrag. Für die kommende Saison will der Erstligist Muriqi fest verpflichten. Zudem wird nach dem Fast-Abstieg wohl diesmal eher auf Nummer sich gegangen bei den Spielertransfers. Ein Hoppe, der sich bislang in Spanien nicht beweisen konnte, könnte so einen schweren Stand haben.

Da die Mallorquiner sicher nicht die 3,5 Millionen Euro, die sie vor einem Jahr bezahlt haben, in den Wind schießen möchten, könnte eine Leihe helfen, um den Marktwert von Hoppe zu erhöhen. Gerüchte kursieren immer wieder um diverse Clubs aus der Us-amerikanischen Profiliga MLS. Denkbar wäre auch eine Rückkehr nach Deutschland, wo der sechsfache Nationalspieler noch einen guten Namen haben dürfte.