Anhänger des Fußball-Erstligisten Real Mallorca haben sich am Sonntagabend (22.5.) um den Brunnen an der Plaça Joan Carles I in Palma - auch bekannt als Plaça de las Tortugas - geschart, um den Klassenerhalt in der Primera División zu feiern. Hunderte Fans jubelten nach dem 2:0-Auswärtserfolg bei Osasuna Pamplona ihren Helden zu und feierten ein weiteres Jahr in der Ersten Liga.

Kaum zeichnete sich der Sieg des Teams von Trainer Javier Aguirre in Navarra ab, strömten die Anhänger zu dem Platz, an dem traditionell die großen Erfolge, Titel, Aufstiege, aber auch Rettungen des Clubs von der Insel begangen werden. Geschafft! Real Mallorca spielt auch in der nächsten Saison erstklassig Die Fans stimmten Gesänge mit den Namen der Fußballer an, die nach einer durchwachsenen Saison und einem Trainerwechsel den Klassenerhalt geschafft haben. Zunächst war der Brunnen an der Plaça Joan Carles I abgesperrt worden, doch manche Fans schafften es schließlich, ein Bad im Brunnen zu nehmen - ebenfalls ein traditionelles Ritual bei diesen Gelegenheiten. Ausgelassen war die Stimmung auch am Stadion von Son Moix, wo viele Fans das entscheidende Spiel im "Mallorcafe" mitverfolgten. /jk