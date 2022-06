Stefanos Tsitsipas ist der Gewinner des ATP-Tennisturniers auf Mallorca. Der Weltranglistensechste setzte sich im Finale gegen den Spanier Roberto Bautista Agut mit 6:4, 3:6 und 7:6 durch. Bautista Agut hatte im Viertelfinale überraschend den Russen Daniil Medvedev aus dem Turnier geschmissen und wurde damit auf der Insel zum Publikumsliebling.

Bei glühender Hitze erwischte Stefanos Tsitsipas vor vollen Rängen den besseren Start ins Match. Bereits nach zwölf Minuten lag er im ersten Satz 3:0 vorne. Die Zuschauer skandierten „Roberto, Roberto“. Der Spanier braucht lange, um ins Match zu finden, zeigte dann aber ein ansehnliches Aufschlagspiel. Letztlich entschied der Grieche den ersten Satz für sich.

Auch im zweiten Satz startete der 23-Jährige stark, ehe sich einige Flüchtigkeitsfehler beim Favoriten einschlichen, die Agut zu Nutzen wusste. Es entwickelten sich intensivere Ballwechsel, bei denen Bautista Agut häufig die Oberhand behielt und sich verdient durchsetzte.

Im Entscheidungssatz wieder dasselbe Bild: Tsitsipas startete erneut stark, während sein spanischer Kontrahent anfangs zu sehr mit den eigenen Fehlern haderte. Dann aber brachte er abermals seine starke Vorhand durch, glich per Ass zum 5:5 aus. Bei eigenem Aufschlag zeigten sich beide nun souverän. Es ging ins Tiebreak, in dem letztlich der Wille des Griechen, endlich seinen ersten Titel auf Rasen zu holen, siegte. Und so holte sich der Weltranglistensechste den 9. Einzeltitel der Karriere. Die Herzen aber flogen auch nach dem letzten Ballwechsel dem 11 Jahre älteren Kontrahenten zu - „Roberto, Roberto“.