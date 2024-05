Wetterprognose Campanet: Sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer (26.5.2024)

Frühlingstemperaturen und vereinzelte Niederschläge auf Mallorca

Die kommende Woche in CampanetCampanet verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und kurzen, erfrischenden Regenphasen. Die Kombination aus wärmenden Sonnenstrahlen und revitalisierenden Regenschauern lädt sowohl zu entspannten Tagen am Strand ein als auch zu lebendigen Erkundungstouren durch die malerischen Landschaften Mallorcas.

Das Wetter in Campanet vom 26.05.2024 bis zum 02.06.2024

Am Sonntag, den 26. Mai, werden in Campanet Höchsttemperaturen von 29°C erwartet, während die Wolkendecke nur wenige Wolken zeigt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 32% verspricht es ein angenehmer Tag zu werden.

Der Montag bringt einen leichten Wetterumschwung mit sich. Mit einer leichten Regenwahrscheinlichkeit und 27°C bleibt es weiterhin warm, aber die Natur erhält eine kleine Auffrischung. Der Wind nimmt etwas zu mit 5 km/h, und auch die Luftfeuchtigkeit steigt auf 40% an.

Am Dienstag erwartet uns ein klarer Himmel bei angenehmen 22°C. Eine frische Brise mit 7 km/h wird für eine erfrischende Abkühlung sorgen, während die Luftfeuchtigkeit auf 49% ansteigt.

Den Mittwoch zeichnen erneut nur einige wenige Wolken bei Temperaturen von 27°C aus. Gleichbleibend leichtem Wind von 3 km/h bei einer Luftfeuchtigkeit von 40% steht einem weiteren idealen Frühlingstag auf Mallorca nichts im Wege.

Donnerstag und Freitag sorgen für sommerliche Vorfreude mit Höchsttemperaturen von 29°C und 19°C. Dabei ziehen am Donnerstag nur wenige Wolken auf und der Wind verstärkt sich auf 9 km/h. Am Freitag muss hingegen mit leichtem Regen gerechnet werden.

Das Wochenende startet mit einem verregneten Samstag, bei dem Temperaturen von 17°C und Windgeschwindigkeiten von 6 km/h erwartet werden. Der darauf folgende Sonntag hingegen lockt wieder mit klarem Himmel und einer angenehmen 23°C Wärme.

In den Morgenstunden begrüßt uns die Sonne in Campanet bereits gegen 04:25 Uhr und verabschiedet sich abends um 19:10 Uhr, was zu langen und genussvollen Tagen auf der beliebten Ferieninsel führt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:26:38. +++