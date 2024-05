Wetter in Artà (26.5.2024 bis 2.6.2024): Wettervorhersage und Temperaturentrends (26.5.2024)

Wettervorhersage für Artà: Sonne, Wolken und leichter Regen

Die kommende Woche verspricht in Artà auf Mallorca eine Mischung aus sonnigen Tagen und gelegentlichem Regen. Hier erhalten Sie tiefergehende Einblicke in die Wettertrends und was Sie in der letzten Maiwoche sowie zu Beginn des Junis erwarten können.

Dienstag, 26. Mai 2024: Frühlingshafte Stimmung über Artà

Ein leichter Hauch von Wolken durchzieht den sonst klaren Himmel über Artà. Mit freundlichen 23°C bietet der Dienstag ideale Bedingungen für einen ausgiebigen Strandspaziergang oder eine Erkundungstour durch das malerische Städtchen. Dabei bleibt es weitestgehend windstill, lediglich sanfte Brisen von bis zu 7 km/h sind zu erwarten. Feuchtigkeitswerte um die 57% und ein Luftdruck von 1018 hPa runden das angenehme Wetter ab. Der Tag beginnt mit dem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und endet mit einem langen Abend, denn die Sonne verabschiedet sich um 19:03 Uhr.

Mittwoch, 27. Mai 2024: Wolkendecke über Artà

Die durchziehenden Wolken vom Mittwoch charakterisieren das Wetterbild in Artà mit 22°C. Die Wolken verhindern jedoch nicht, dass es mit einem Wind von bis zu 6 km/h frisch bleibt. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 64%, während der Luftdruck stabil bleibt. Sonnenaufgang und -untergang umrahmen den Tag um 4:23 bzw. 19:04 Uhr.

Ein Wechsel aus Sonne und Regen in der restlichen Woche

In den folgenden Tagen wechselt sich das Wetter in Artà zwischen sonnigen Abschnitten und leichten Regenphasen ab. Die Temperaturen pendeln sich auf angenehme 20°C bis 24°C ein, perfekt für diverse Freizeitaktivitäten im Freien. Besonders hervorzuheben ist der Donnerstag, der 29. Mai 2024 mit wenig Wolken und Temperaturen um die 21°C. Der Samstag und Sonntag, 30. und 31. Mai 2024, präsentieren sich mit leichtem Regen und milden 18°C, was die Natur von ihrer saftig grünen Seite zeigt.

Start in einen sonnigen Juni

Zum Start in den Juni begrüßt uns Artà mit klarem Himmel und Temperaturen um die 20°C>; ein idealer Moment für alle, die den Sommer herbeisehnen. Nutzen Sie das Wochenende für Outdoor-Aktivitäten, denn der Wind bleibt mit 7 km/h sanft und die Luft angenehm.7 km/h

Behalten Sie diese Trends im Blick und planen Sie Ihre Tage auf Mallorca mit unserer zuverlässigen 7-Tage-Wettervorhersage für Artà. Ob Sonnenschirm oder Regenjacke – so sind Sie stets bestens vorbereitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.5.2024, 01:23:06. +++