Dutzende Schaulustige am Unglücksort an der Playa de Palma: Polizei bittet um Ruhe

Der Hauseinsturz an der Playa de Palma am Donnerstagabend (23.5.) hat an der Playa de Palma für viel Aufsehen gesorgt. Seit dem Unglück gegen 20 Uhr, als die Terrasse des Medusa Beach Club auf Höhe des Balneario 1 einstürzte, haben sich zahlreiche Schaulustige vor dem Ort des Geschehens versammelt. Auch um 23 Uhr befanden sich noch zahlreiche Personen vor der Absperrung.

Polizei hat derweil vor Ort bittet um absolute Ruhe. Es gehe jetzt vor allem darum, Lebenszeichen unter den Trümmer besser zu hören.