Die Hoffnung war groß. Mavi García wollte bei der derzeit laufenden Tour de France der Damen auf Sieg fahren. Dem Druck hielt die Mallorquinerin anfangs Stand und begeisterte die Experten. „Auf den ersten drei Etappen hat sie schon mehr gezeigt als ihre männlichen Kollegen“, schrieb die MZ-Schwesterzeitung „Sport“ mit einem Seitenhieb auf Enric Mas aus Artà, der aufgeben musste. Doch bei der vierten Etappe am Mittwoch (27.7.) ist der Traum vom mallorquinischen Tour-Sieg wohl geplatzt. Der Tag hätte schlechter kaum laufen können.

Auf der 127 Kilometer langen Etappe hatte García zunächst mit mehreren platten Reifen zu kämpfen. Zwölf Kilometer vor dem Ziel wollte die 38-Jährige aus Marratxí die Straßenseite wechseln, um in den Windschatten einer Gruppe vor ihr zu kommen. Fast auf gleicher Höhe war ein Auto ihres Rennstalls UAE Team ADQ unterwegs. Weder bremste der Wagen, noch drehte die Radfahrerin ab. Mit dem Hinterreifen berührte García die vordere Stoßstange des Autos. Das brachte die Mallorquinerin aus dem Gleichgewicht, die stürzte und überschlug sich mehrfach auf dem Asphalt.

Wat is dat nu! Mavi Garcia komt bijna onder haar eigen ploegleiderswagen terecht #TDF2022 pic.twitter.com/4kWEyKu8Q9 — Sporza 🚴 (@sporza_koers) 27 de julio de 2022

Frauen haben acht Etappen zu absolvieren

Glücklicherweise konnte der Autofahrer bremsen und überrollte die Sportlerin nicht noch. García stand nach einem kurzen Schreckmoment wieder auf und fuhr weiter. Dennoch verlor sie durch den Sturz Kraft, Zeit und den Anschluss zur Gruppe. Bis zum Ziel musste die Mallorquinerin allein strampeln.

Da die Frauen im Gegensatz zu der dreiwöchigen Tour der Männer nur acht Etappen unterwegs sind, war die Hälfte des Rennens am Mittwoch vorbei. Sprich: Viel Zeit bleibt nicht mehr, um den Rückstand aufzuholen. War Mavi García vor der vierten Etappe noch mit 55 Sekunden Abstand zur Führenden in Schlagdistanz, fehlen ihr nun als Elfte knapp zweieinhalb Minuten.

Am Sonntag (31.7.) endet die Tour in Plancher-les-Mines, einem kleinen Ort in der Nähe der deutschen Grenze. Anders als die Herren, die in Paris ankommen, sind die Damen in der Hauptstadt gestartet. Aus spanischer Sicht ist die Spätzünderin von der Insel – Mavi García hat erst mit 28 Jahren mit dem Profiradsport begonnen – die einzige Sportlerin in den Top 20. Die beste Deutsche ist Liane Lippert auf dem 13. Platz mit knapp drei Minuten Rückstand auf die Holländerin Marianne Vos, die das Feld anführt.