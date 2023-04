Jugendfußballturnier auf Mallorca: Wo der TSV Meerbusch auf den FC Barcelona trifft

Für den Weg zur Profikarriere im Fußball ist es sicher nicht verkehrt, mal auf der Insel gespielt zu haben. Der East Mallorca Cup gehört zu den besten Turnieren Europas im Jugendfußball und hat auf der ganzen Welt einen guten Ruf. „Teams aus Japan, Australien und den Vereinigten Staaten reisen extra dafür an“, sagt Tóbal Tudurí. Der Menorquiner hat das Turnier 2010 auf seiner Heimatinsel gegründet und ist später nach Mallorca expandiert. Bis Sonntag (9.4.) kicken die künftigen Stars auf den Fußballplätzen in Cala Millor, Artà, Sant Llorenç und Son Servera.

Tudurí war früher Trainer der menorquinischen Clubs und veranstaltete in seiner Freizeit die Jugendturniere. Der MeCup, wie der Vorgänger des East Mallorca Cups hieß, war sein Durchbruch. „Wir hatten auch auf Menorca Erfolg. Aber das Turnier nahm Ausmaße an, die die Insel überschritten“, so der 55-Jährige. Zu Ostern waren kaum Hotels geöffnet, und der Flughafen in Maó ist im Vergleich zu dem auf Mallorca eher mickrig. „Das machte es schwierig, die Teams von einer Reise zu überzeugen.“

Cala Millor wollte in den Sporttourismus investieren

2018 suchte er einen neuen Standort und fand ihn in Cala Millor. „Die Gemeinde war sofort aufgeschlossen und wollte sowieso in den Sporttourismus investieren“, sagt Tudurí. Die Rechnung scheint aufzugehen. „Tausende Besucher lockt unser Turnier an. Die Urlauber geben zwei Millionen Euro in der Gemeinde aus.“ Der Nebenjob wurde zur Vollzeitstelle, und Tudurí legte sein Traineramt nieder. „Zehn Monate arbeiten wir nun an den Vorbereitungen des Turniers.“ Zumal es im Oktober den gleichen Wettkampf für die Mädchen gibt. „Hier sind wir auf jeden Fall der beste Anbieter in Europa.“

Nicht nur die Namen der Teams, die im Inselosten antreten, sind prominent, auch die Spieler. „Jadon Sancho von Manchester United und Phil Foden von Manchester City sind sicherlich international die bekanntesten Profis, die bei uns gespielt haben“, sagt der Veranstalter. Auch die Liste an heute spanischen Stars, die schon mal am East Mallorca Cup teilgenommen haben, kann sich sehen lassen: Dani Olmo von RasenBallsport Leipzig, Ansu Fati, Nico und Eric García vom FC Barcelona oder das Wunderkind Luka Romero, das 2021 von Real Mallorca zu Lazio Rom gewechselt ist.

Borussia Dortmund, FC Liverpool, Juventus Turin und andere

Gespielt wird in den Altersklassen U15, U13 und U11. Von den internationalen Top-Clubs sind Borussia Dortmund, der FC Liverpool, Juventus Turin, Manchester City und der FC Chelsea dabei. Da es keine Qualifikation gibt, kann sich praktisch jede Jugendmannschaft einschreiben. Für die Dorfvereine ist das eine gute Möglichkeit, mal gegen die großen Teams anzutreten. So spielt der TSV Meerbusch aus der kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen in einer Gruppe mit dem FC Barcelona.

„Nicht nur die Trainer der anderen Teams sind auf Talentsuche. Es kommen auch Scouts von Clubs, die gar nicht mitspielen. Von Ajax Amsterdam schauen beispielsweise Leute vorbei“, sagt Tudurí. Der holländische Verein gilt als eine der besten Talentschmieden Europas. Der Eintritt zu den Spielen ist kostenlos. Zudem werden alle Partien im Internet unter canaldeportetv.com gestreamt. Wer weiß, vielleicht ist einer der Jungs der nächste Cristiano Ronaldo.

Parallel dazu läuft im Südwesten der Insel der etwas kleinere Santa Ponça Cup. Ebenfalls der FC Barcelona, Atlético Madrid und der FC Porto sind unter anderen angemeldet. Da im Südwesten in den Altersklassen U10 und U12 gespielt wird, habe man es nicht mit Konkurrenz zu tun. „Im Gegenteil!“, sagt Tudurí, „wir unterstützen uns gegenseitig.“