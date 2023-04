Bei zwei Mannschaften, die dafür bekannt sind, lieber zu verteidigen als anzugreifen, hatte niemand ein Spitzenspiel erwartet. Doch das Spiel RCD Mallorca gegen CA Osasuna am Freitag (31.3.) schaffte es trotzdem, zu enttäuschen. Es endete mit einem 0:0, bei dem nur einmal ein Torwart eingreifen musste.

Osasuna aus Pamplona und der RCD sind in dieser Saison so etwas wie Brüder im Geiste. Beiden haben bisher 22 Tore geschossen und 27 Treffer kassiert, diese Statistik änderte sich nach dem torlosen Spiel nicht. Weil Osasuna aber im Laufe der Saison zwei Punkte mehr geholt hat als Mallorca, liegen die pamplonicas auf Platz neun und der Inselclub auf Platz elf.

Sieben gelbe Karten und eine rote Karte für den RCD Mallorca

Osasunas bester Spieler Chimy Ávila fehlte bei dem Spiel, sodass die sowieso eher defensive Mannschaft nur mauerte ohne anzugreifen. Aber auch der Inselclub zeigte keine Glanzleistung. Der sonst so aktive Torschütze Vedat Muriqi scheint seit mehreren Spielen aus der Form und macht kaum etwas aus den Bällen, die ihm Lee Kang-in zuspielt. Kang war wie schon zuvor am Freitag der beste Spieler der Elf von Trainer Javier Aguirre, aber konnte allein auch nichts ausrichten.

Auffällig bei der Partie am Freitag waren mal wieder die vielen Karten, die vergeben wurden. Der RCD ist in La Liga der Verein, der die meisten Verwarnungen sammelt. Allein in diesem Spiel bekam der Mallorca sieben gelbe und eine rote Karte, Osasuna ging mit drei gelben Karten heim. Die rote Karte erhielt Mallorcas Mittelfeldspieler Copete berechtigterweise in der 69. Minute, als er Rubén García festhielt, der alleine auf dem Weg zum Tor war. Ab dann mussten die Mallorquiner in der Unterzahl das 0:0 verteidigen.

Ein einziger Torschuss beim Spiel RCD Mallorca gegen CA Osasuna

In dieser Schlussgeraden kam es auch zum ersten und einzigen Torschuss des Spieles. Mallorcas Torwart Predrag Rajković parierte den Angriff des in der 77. Minute eingewechselte Abde aber souverän. Am Ende waren die Fans froh, trotz der langen Zeit in der Unterzahl mit einem Punkt davongekommen zu sein.

Auch wenn die Fans nun schon seit fünf Spielen auf einen Sieg warten, im Gegensatz zum Vorjahr müssen sie sich nicht um den Klassenerhalt sorgen. Mit 33 Punkten liegt der Inselverein bequem im Mittelfeld von La Liga. „Ich denke, mit 42 Punkten sind wir in dieser Saison auf der sicheren Seite“, sagte Mittelfeldspieler Dani Rodríguez kürzlich im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. Dafür müsste die Elf von Trainer Javier Aguirre in den verbleibenden elf Spielen nur noch neun Punkte holen. Es könnte also weiterhin mit langweiligen Spielen ohne Tore der Klassenerhalt geschafft werden.