Real Mallorca die Daumen drücken: Hier können Sie das Pokalfinale sehen

Das Finale der Copa del Rey wird am Samstag (6.4.) um 22 Uhr in Sevilla angepfiffen. In Spanien übertragen der öffentliche Sender La 1 sowie der Regionalsender IB3 die Partie. Wer keinen Fernsehanschluss hat, kann das Spiel kostenlos unter rtve.es/play streamen.

In Deutschland läuft das Spiel auf dem Bezahlsender Dazn. In Palma wird auf der Plaça de la Reina am Borne ein Public Viewing mit einer Leinwand angeboten. Bereits ab 18 Uhr heizt ein DJ des Radiosenders „LOS40 Mallorca“ dem Publikum ein. Auch in einigen Gemeinden der Insel gibt es Public Viewings.

Im Erfolgsfall findet die inoffizielle Siegesfeier wenige Meter weiter auf der Plaça Joan Carles I statt. Der Regenschirm und die dicke Winterjacke können daheimgelassen werden. Die Nacht soll bei 13 Grad in Palma mild werden.