So bereiten die Airlines die Tests für Mallorca-Rückkehrer vor

Ganz egal, ob Risikogebiet oder nicht: Deutsche Urlauber müssen in den Osterferien für die Rückreise nach Deutschland, etwa von Mallorca aus, einen negativen Coronatest vorlegen. So viel steht nach der Ministerpräsidentenkonferenz von Montag (22.3.) in Berlin fest.

Die Luftfahrtbranche sitzt am Dienstag (23.3.) in Berlin zusammen, um über die praktischen Fragen der Umsetzung der Testpflicht zu beraten. Vertreter der Branche, mit denen die MZ am Vormittag gesprochen hat, rechnen aber damit, dass die Tests möglicherweise bereits ab Samstag (27.3.), spätestens aber ab Gründonnerstag (1.4.) für alle Passagiere zur Verfügung stehen müssen. Voraussichtlich wird es sich dabei um Antigen-Schnelltests handeln.

Dass es bisher am Flughafen von Palma de Mallorca weiterhin kein Testzentrum gibt - obwohl es bereits vor Wochen angekündigt worden war und spätestens Mitte März seinen Betrieb aufnehmen sollte -, macht das Unterfangen nicht unbedingt einfacher. Ein Sprecher der Betreiberfirma Eurofins Megalab reagierte nicht auf eine MZ-Anfrage zum Fortschritt des Zentrums, in dem es mehrere Arten von Coronatests für abreisende Passagiere geben soll. Eine Sprecherin des staatlichen Flughafenbetreibers Aena sagte der MZ, dass das Zentrum kurz vor der Fertigstellung stehe und vielleicht noch bis Ende März, spätestens aber vor dem Osterwochenende in Betrieb gehen soll.

Prinzipiell wolle man aber auch gar nicht unbedingt, dass sich alle Fluggäste direkt am Flughafen testen lassen, so heißt es aus der Branche. Das würde wieder zu Menschenansammlungen am Flughafen führen, die man in Corona-Zeiten ja vermeiden wolle. Deshalb solle vor allem auf die bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden. Die Airlines loten deshalb gerade aus, inwiefern sich mit Privatkliniken auf Mallorca oder auch der öffentlichen Verwaltung zusammenarbeiten lässt, um die Tests zu stemmen. Denn in den wenigen Tagen, die noch bleiben dürften, bis die Testpflicht zu greifen beginnt, wird es kaum möglich sein, eine eigene Infrastruktur auf die Beine zu stellen.

Klar ist auch: Die Fluggesellschaften arbeiten nach Auskunft verschiedener Branchenvertreter zusammen. "Es hat ja keinen Sinn, wenn jeder seinen eigenen Pavillon vor dem Flughafen aufstellt", sagt die Sprecherin einer Airline.

Erste private Anbieter für schnell auswertbare PCR-Tests bringen sich bereits in Position. So hat sich der hessische Coronatest-Anbieter Medical Business Solutions und die private Krankenhausgruppe Clínica Juaneda unter dem Namen Safe Holidays Mallorca zusammengeschlossen, um die Testkapazitäten in den Kliniken auszubauen. Auch in Hotels sollen vor Ort zusätzliche Testmöglichkeiten geschaffen werden. Nach jetzigen Planungen sollen dann im Sommer bis zu 1,5 Millionen PCR-Tests im Monat möglich sein.

Prinzipiell ist das Echo der Fluggesellschaften auf die Entscheidungen der Bund-Länder-Beratungen einhellig positiv. Tests statt Quarantäne, das sei genau das, was die Branche gefordert habe. Es handle sich um eine Entwicklung in die richtige Richtung. Von Eurowings heißt es: "Im Gegensatz zu pauschalen Quarantäneregeln bieten regelmäßige Covid19-Tests wirksamen Infektionsschutz."

Ähnlich äußerte sich Matthias Randow, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL): "Konsequentes Testen ist ein wirkungsvolleres Mittel, um Infektionsrisiken zu minimieren, als nicht zu kontrollierende pauschale Quarantänepflichten." Und andere Stimmen aus der Branche sprechen gegenüber der MZ von einer "tollen Chance zu zeigen, dass die Teststrategie funktioniert", weshalb man mit viel Elan an die Umsetzung der neuen Richtlinien gehe.

Allerdings müssten die Tests für Reisende aus Nicht-Risikogebieten zeitlich begrenzt sein, forderte von Randow. So solle man nach dem geplanten Oster-Lockdown "wieder zur einer Regelung zurückkommen, die sich am tatsächlichen Infektionsgeschehen orientiert". Eine dauerhafte pauschale Aufrechterhaltung der Testpflicht ohne Orientierung am tatsächlichen Infektionsgeschehen sei nicht zielführend. Außerdem werfe sie grundsätzliche Fragen auf, "etwa wie denn solche Tests auch bei Bahn- und Autofahrten innerhalb Deutschlands umgesetzt werden - gerade vor dem Hintergrund, dass das Infektionsgeschehen innerhalb Deutschlands gegenwärtig deutlich stärker ist als in Nichtrisikogebieten mit einer Inzidenz von unter 50".