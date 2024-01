Alaró, MallorcaAlaró - Während die Insel im sanften Rhythmus des Januars verweilt, bietet das Wetter in Alaró Bewohnern und Besuchern eine angenehme Mischung aus sonnigen Tagen und leichten Wolken. Der Blick auf die kommenden sieben Tage verspricht ein behagliches Klima, welches Freizeitaktivitäten im Freien zu einer reinen Freude macht. Hier erfahren Sie alles über die prognostizierten Temperaturen, die Windverhältnisse und die Himmelsbedeckung in Alaró.

Die aktuelle Wetterlage in Alaró – Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite mit maximal 22°C am 26. Januar 2024, begleitet von einigen wenigen Wolken, die der Sonne kaum die Show stehlen können. Die minimale Windgeschwindigkeit und die geringe Luftfeuchtigkeit unterstreichen das ideale Klima für diejenigen, die in der malerischen Umgebung von Alaró Wandern oder Radfahren möchten.

Stabile Wetterbedingungen mit leichten Schwankungen - Eine Woche voller Genuss

In den folgenden Tagen bis zum 02. Februar 2024 kühlt die Temperatur leicht ab, bleibt jedoch mit Höchstwerten zwischen 16°C und 20°C stabil und gemäßigt. Die Himmelsdecke wird von überwiegend bedeckten bis gebrochenen Wolken dominiert, wobei der 31. Januar und der 1. Februar mit einem klaren Himmel positiv hervorstechen. Diese heiteren Tage laden dazu ein, die malerischen Sonnenauf- und -untergänge der Insel zu genießen, die den Tagesanfang und -ende in wunderschöne Pastelltöne hüllen.

Leichte Winde und angenehme Feuchtigkeit – Ideale Verhältnisse für Ihren Aufenthalt

Die Windgeschwindigkeiten sind durchweg als leicht zu bezeichnen, was sie für Segler und Surfer beachtenswert macht. Mit Luftfeuchtigkeitswerten, die zwischen 35% und 68% schwanken, fühlt sich die Luft durchgehend frisch und belebend an – perfekt für lange Spaziergänge durch die charmanten Straßen von Alaró.

Abschluss der Wetterwoche – Ein Hauch von Frühling am Horizont

Der letzte Tag der aktuellen Wetterprognose, der 02. Februar, zeigt wenige Wolken und verspricht sanfte 17°C. Die Luftfeuchtigkeit und der atmosphärische Druck bleiben konstant, was darauf hindeutet, dass das milde Wetter beständig bleiben sollte. Dieser hauchzarte Übergang in den Februar erinnert viele bereits an den kommenden Frühling in Mallorca.

Es ist die perfekte Woche, um die zahlreichen Annehmlichkeiten Alarós in vollsten Zügen zu genießen – sei es bei einem Spaziergang durch die Weinberge, einem Besuch in einem der vielen Cafés oder bei einer Erkundungstour der kulturellen Highlights der Region. Das Wetter scheint in jeder Hinsicht zu mitspielen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 26.1.2024, 02:21:34. +++