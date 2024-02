Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und milder Temperaturen in Selva, einem malerischen Ort im Herzen der Insel Mallorca. Unser detaillierter Wetterbericht gibt Ihnen alle notwendigen Informationen, um Ihre Tage unter der spanischen Sonne zu planen.

Gefällt Ihnen das klare Himmelsgewölbe? Selva bietet Sonne satt!

Am Montag (4.2.2024) werden Sie von einem herrlich klaren Himmel begrüßt. Mit einer angenehmen Spitzentemperatur von 19°C und leichtem Wind von 2 km/h ist es der perfekte Tag, um die Insel zu erkunden oder einfach zu entspannen. Die Feuchtigkeit beträgt ca. 39% und barometrische Druckverhältnisse weisen einen Wert von 1030 hPa auf. Der Sonnenaufgang ist für 6:54 Uhr angesetzt, mit dem Sonnenuntergang um 17:10 Uhr.

Weiterhin bleibt das Wetter am Dienstag (5.2.2024) freundlich mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen, die sogar auf 20°C ansteigen. Mit einer geringfügigen Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 3 km/h bleibt es weiterhin angenehm. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf 35% und der Druck auf 1028 hPa. Ein früherer Sonnenaufgang um 6:53 Uhr und ein späterer Sonnenuntergang um 17:11 Uhr versprechen lange und genussvolle Tageslichtstunden.

Mittwoch (6.2.2024) bringt eine leichte Wetterveränderung; der Himmel ist von überwiegend bedeckten Wolken durchzogen, während die Temperaturen stabil bei 19°C bleiben. Mit einer weiteren Windstärke von 3 km/h, einer Luftfeuchtigkeit von 36% und einem Druck von 1024 hPa bietet auch dieser Tag angenehme Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Sonnenauf- und -untergang verschieben sich geringfügig auf 6:52 Uhr bzw. 17:12 Uhr.

Die folgenden Tage, Donnerstag (7.2.2024) und Freitag (8.2.2024), kündigen sich mit klarem Himmel und konstanten 19°C als ideale Tage für Ausflüge an. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht, besonders am Freitag auf 5 km/h, bei einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 48% und einem fallenden Barometerstand auf 1014 hPa.

Wie steht es um das Wochenendwetter in Selva?

Am Wochenende sollte man einige Regenschauer einplanen. Sowohl der Samstag (9.2.2024) als auch der Sonntag (10.2.2024) zeigen sich von einer etwas feuchteren Seite mit leichtem Regen, einer spürbaren Abkühlung auf 13°C bzw. 14°C und einer Windzunahme bis auf 9 km/h. Die Feuchtigkeit schnellt auf 79% am Samstag hoch und sinkt dann bis zum Sonntag auf immerhin 61% ab. Trotz des Regens können Sie bei einem Spaziergang unter den Regentropfen noch immer die Schönheit von Selva genießen, bevor der Montag (11.2.2024) erneut leichteren Regen und wiederum mildere 14°C bringt. Der Wind beruhigt sich auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt angenehm bei 44%. Der barometrische Druck allerdings zeigt ein aufziehendes Hoch an (1006 hPa).

Selva, mit ihren charmanten Gassen und Cafés, bleibt trotz der Wochenendregenschauer ein malerisches Reiseziel. Stellen Sie sicher, dass Sie für die möglichen Regentage vorbereitet sind, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt auf Mallorca zu machen.

Wir hoffen, dass diese detaillierte Wettervorhersage Ihnen hilft, eine unvergessliche Woche auf Mallorca zu verbringen!

