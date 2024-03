Doch noch sonnige Osterferien? So wird das Wetter auf Mallorca

Der Osterhase könnte am Sonntag (31.3.) auf Mallorca Glück haben: Das Wetter ist besser, als noch vor einigen Tagen gedacht, vor allem am Morgen zeigt sich fast überall die Sonne - wenn auch verdeckt durch einzelne Schleierwolken. Doch schon gegen Mittag ändert sich der Wolkenstatus laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet: Es wird grau, an verschiedenen Stellen der Insel kann es zu kurzen, aber schlammigen Niederschlägen kommen. Nur im Nordosten um Artà und Cala Ratjada klart es am Nachmittag wieder auf. Dem Rest Mallorcas ist bis zum Abend ein überwiegend grauer Ostersonntag beschert. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad in Palma und 23 Grad in Pollença. Nachts kühlt es um Sóller und Inca auf bis zu 11 Grad ab. In der Tramuntana gilt den ganzen Tag lang Warnstufe Gelb wegen starken Windes. Auch an der Ostküste sollte man wegen starken Wellengangs vorsichtig sein.

Es wird immer besser

Am Ostermontag- übrigens dem 1. April, also Vorsicht! - kommen die sonnenhungrigen Osterurlauber voll auf ihre Kosten. Abgesehen von kurzen Wolkenbehängen, die sich im Laufe des Vormittags aber schnell auflösen, strahlt der Stern am Feiertag ohne Unterbrechung. Es bleibt trocken, dafür aber etwas kühler als am Vortag: Andratx kommt auf 15 Grad, Artà auf 19 Grad, dafür ist es nicht mehr so windig.

Auch für Dienstag (2.4.) sagt der Wetterdienst strahlenden Sonnenschein vorher, die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 23 Grad in Inca. Nachts kann es dort jedoch auf bis zu 7 Grad herunterkühlen.

Am Mittwoch (3.4.) bleibt es unverändert sonnig, die Thermometer dürften aber ein bis zwei Grad mehr anzeigen als am Vortag. Auch für Donnerstag, Freitag und Samstag ist viel Sonne angesagt. Einem trockenen und angenehmen Osterferienaufenthalt steht also nichts im Weg.