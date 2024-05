Die strahlende Woche in Deià: Prognose und Wetterentwicklungen (10.5.2024)

Der sonnenverwöhnte Blick auf Deiàs Wetterverhältnisse

Begrüßt von der aufgehenden Sonne in Deià, der charmanten Ortschaft auf Mallorca, erwartet Einwohner und Besucher eine idyllische Woche, geprägt von klarem Himmel und milden Winden. Die Wetteraussichten vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 versprechen überwiegend Sonnenschein und leichte Wolkendecken, die das typische Inselfeeling hervorheben.

Wetterlage im Detail: Die kommenden 7 Tage in Deià

Beginnend mit dem 10. Mai, spüren die Deià-Bewohner eine angenehme Lufttemperatur von 23°C unter einem klaren Himmel. Die sanften Winde mit nur 2 km/h flüstern durch die malerischen Gassen, während die Luftfeuchtigkeit sich mit 43% dezent im Hintergrund hält. Mit einem barometrischen Druck von 1019 hPa ist ein stabiles Wetter vorprogrammiert.

Mit der Dämmerung des 11. Mai ziehen vereinzelt Wolken auf, doch die Temperaturen halten sich konstant bei 23°C. Ein leichter Brise erfrischt die Tage, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 49%. Die Wetterlage gestaltet sich als ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang des Tramuntana-Gebirges oder für erholsame Stunden an der Küste Deiàs.

Das gleiche Temperaturspiel setzt sich am 12. Mai mit bedecktem Himmel fort, jedoch ohne die Laune der Freizeitaktivitäten zu trüben. Mit 50% Luftfeuchtigkeit und 2 km/h Wind ist ein komfortables Klima garantiert.

Ein Temperaturanstieg am 13. Mai kündigt sich mit 25°C an, während die Wolken dicht bleiben. Die Brise verstärkt sich auf 4 km/h, was für eine angenehme Abkühlung sorgt. Der Druck nimmt merklich ab, liegt jedoch weiter im normalen Bereich.

Ein Wetterschwung am 14. Mai bringt kühlere 21°C und eine frische Brise mit 7 km/h, wodurch die bereits höhere Luftfeuchtigkeit von 64% als erfrischend wahrgenommen wird.

Hin zum Wochenende hin zeigt sich das Wetter weiterhin wohlwollend mit 22°C am 15. Mai, wobei die Wolken aufgeweicht erscheinen und der Wind sich wieder zähmt. Die Feuchtigkeit senkt sich auf erträgliche 45%.

Am 16. Mai bleibt es freundlich in Deià mit ähnlichen Temperaturen, während Wolken sachte am Himmel treiben und für bildschöne Sonnenuntergänge sorgen.

Zum Abschluss der Woche, am 17. Mai, hält sich das Klima beständig freundlich. Mit leicht zugenommener Feuchtigkeit und einer behaglichen Brise fühlt sich das Leben in Deià so malerisch an, wie es die Landschaft verspricht.

The Magical Sunrises and Sunsets in Deià

Zu Zeiten, in denen die Sonne das sanfte Blau des Mittelmeers küsst – bei Sonnenaufgang um 04:33 Uhr am frühesten Tage und bei Sonnenuntergang bis 18:58 Uhr am spätesten – entstehen die magischen Farbenspiele, die Deià bekannt und geliebt machen.

Der Wetterbericht für Deià zeigt, dass die Natur in all ihrer Pracht und Herrlichkeit noch immer die schönsten Szenarien malt, ein echter Segen für die Einheimischen und Reisenden gleichermaßen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:31:24. +++