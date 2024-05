Wetter in Campos (09.05.24 bis 15.05.24): Sonnige Aussichten und sommerliche Temperaturen

Die Wettervorhersage für Campos: Sommerliches Flair im Mai

Wer sich nach Wärme und Sonnenschein sehnt, wird in der Kommenden Woche auf Mallorca, insbesondere in Campos, nicht enttäuscht. Mit Temperaturen, die an die frühen Sommermonate erinnern, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Wetterlage für die nächsten sieben Tage in Campos - von sonnigem Himmel bis hin zu leichten Wolkenfeldern.

Mittwoch, 09.05.24: Ein Start in die Woche mit wenigen Wolken

Am Mittwoch begrüßt uns in Campos ein Himmel mit vereinzelten Wolken und einer Höchsttemperatur von 30°C. Mit einer leichten Brise von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 58% können Sie den Tag angenehm genießen. Die Sonne geht um 09:06 Uhr auf und verabschiedet sich um 20:16 Uhr.

Donnerstag, 10.05.24: Klarer Himmel begleitet uns durch den Tag

Der Donnerstag steht ganz im Zeichen eines klaren Himmels. Mit einer und nur 3 km/h Wind wird dieser Tag zum Highlight für alle, die Freizeitaktivitäten im Freien planen. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1017 hPa.

Freitag, 11.05.24: Ein Tag unter aufgelockerten Wolken

Die Sonne kämpft sich am Freitag durch eine leichte Wolkendecke, wobei das Thermometer wiederum die 29°C-Marke erreicht. Ein angenehmer Wind sorgt weiterhin für Frische, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 65% steigt.

Samstag, 12.05.24: Sonniges Wetter setzt sich fort

Das Wochenende beginnt vielversprechend mit glasklarem Himmel, Temperaturen um die 31°C und einer sanften Brise. Bei diesen Bedingungen könnte man am liebsten den ganzen Tag draußen verbringen, sei es am Strand oder bei einer Wanderung.

Sonntag, 13.05.24: Der Höhepunkt der Woche mit 33°C

Am Sonntag erreichen wir den temperaturtechnischen Höhepunkt der Woche. Es wird heiß in Campos mit Temperaturen, die auf 33°C klettern. Die ideale Zeit für alle Sonnenanbeter und Wassersportler. Die Luftfeuchtigkeit nimmt weiter ab auf erträgliche 48%.

Montag, 14.05.24: Weiterhin viel Sonne und Sommerstimmung

Der Montag hält das hohe Niveau mit strahlendem Sonnenschein und 32°C. Der Wind nimmt etwas zu, bleibt aber mit 6 km/h moderat und erfrischend.

Dienstag, 15.05.24: Ein leichter Wolkenschleier bei 29°C

Der Dienstag lässt etwas nach und bringt leichtere Wolkenfelder, aber es bleibt warm mit 29°C. Der Wind bleibt gelassen bei 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit zeigt sich mit 56% von ihrer wohltuenden Seite.

Die nächste Woche in Campos ist ein Genuss für alle Wetterführenden. Mit sommerlichen Temperaturen, die zu zahlreichen Aktivitäten im Freien einladen, und weitgehend stabilem Wetter könnte dieser Mai kaum schöner sein. Die Perfekten Bedingungen, um die Insel und insbesondere Campos in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:28:04. +++