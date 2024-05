Wetterprognose für Artà: sonnige Tage und milde Abende vom 10.05. bis 17.05.2024

Wetteraussichten für Artà bieten Sonnenschein und leichte Brisen

Frühlingshafte Bedingungen und angenehm milde Temperaturen begleiten die Einwohner und Besucher von Artà auf Mallorca in der dritten Maiwoche des Jahres 2024. Mit einer ausgezeichneten Prognose für reichlich Sonnenschein und klarem Himmel, gibt es kaum Gründe, die Zeit im Freien nicht vollends zu genießen.

Klare Sicht und sanfte Winde: Das Wetter in Artà

Der Donnerstag, der 10. Mai 2024, eröffnet die Wetterbühne mit einem klaren Himmel und einer Temperatur von 18 Grad, was den perfekten Rahmen für diverse Outdoor-Aktivitäten bietet. Mit einem nur leichten Wind bleibt es freundlich bei einer Luftfeuchtigkeit von 61% und einem Luftdruck von 1020 hPa.

Für den Freitag, den 11. Mai, bleibt der Himmel ungetrübt mit einer minimalen Temperatursteigerung auf 19 Grad. Mit unveränderten Windbedingungen und leichtem Anstieg der Luftfeuchtigkeit verspricht der Tag, ebenso angenehm zu werden.

Das Wochenende beginnt am Samstag, den 12. Mai, mit bedeckten Wolken, doch die Temperaturen halten sich konstant bei 19 Grad.

Der Höhepunkt der Woche: Sonne und leichte Wolken

Ein Highlight der Woche ist der Sonntag, der 13. Mai. Mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad unter einem bedeckten Himmel erleben wir den wärmsten Tag der Prognose. Der Wind bleibt sanft, während die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 49% sinkt.

Zum Start in die neue Woche erwarten wir am Montag, den 14. Mai, eine Abkühlung auf 17 Grad. Trotz der überwiegenden Bewölkung und einer leichten Brise, lässt sich das einladende Flair von Artà weiterhin genießen.

Die folgenden Tage, Dienstag und Mittwoch, präsentieren sich mit einer Mischung aus aufgelockerten und bedeckten Wolken, wobei die Temperaturen zwischen 18 und 19 Grad verweilen, was angenehm für die Jahreszeit ist.

Abschied mit mildem Frühlingswetter

Die Woche beschließt ihr Wetterrepertoire am Donnerstag, den 17. Mai, mit einigen wenigen Wolken am Himmel und einer Temperatur von 19 Grad, die das Versprechen auf einen weiteren wunderbaren Frühlingstag in Artà hält. Insgesamt ein optimaler Zeitpunkt, um das breite Angebot an Freizeitaktivitäten in der Region zu erkunden.

Die Sonnenanbeter können die langen Tage nutzen, denn bereits um 4:30 Uhr begrüßt der Sonnenaufgang den Tag und lässt ihn erst um 18:56 Uhr am Abend mit der Dämmerung ausklingen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.5.2024, 01:23:45. +++