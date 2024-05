Wettervorhersage Andratx: Sonnige Aussichten und leichte Brisen vom 10.05.24 bis 17.05.24

Ein Blick auf das bevorstehende Wetter in Andratx

Das malerische Andratx auf Mallorca bietet in der kommenden Woche vom 10. Mai bis zum 17. Mai 2024 sonnige Aussichten und leichte Brisen, die für eine angenehme Frühlingsatmosphäre sorgen werden. Mit einem klaren Himmel und verstreuten Wolken können Einheimische und Besucher gleichermaßen einige der schönsten Tage dieser Saison genießen.

Andratx Wetter: Die perfekte Zeit für Frühlingsaktivitäten

Beginnend mit dem 10. Mai, erwartet uns ein klarer Himmel mit angenehmen 18 Grad Celsius. Ein sanfter Wind von nur 2 km/h sorgt dafür, dass die gemäßigte Wärme perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet ist.

Vom 11. Mai bis zum 17. Mai reicht das Temperaturspektrum von 18 bis 19 Grad Celsius, während der Himmel von vereinzelten bis überwiegend bewölkten Verhältnissen gekennzeichnet sein wird. Eine leichte Brise, mit Windgeschwindigkeiten zwischen 3 und 6 km/h, wird das Wetter durchgehend angenehm machen.

Wochenübersicht: Mildes Wetter und ideale Bedingungen für Ausflüge

Die Luftfeuchtigkeit in Andratx pendelt in dieser Woche zwischen 52% und 73%, was in Kombination mit moderaten Temperaturen für frische, atembare Luft sorgt. Bei einem Luftdruck von rund 1010 bis 1020 hPa bleibt die Wetterlage stabil – ideal für längere Ausflüge im Freien oder ausgedehnte Spaziergänge entlang der malerischen Küste von Andratx.

Die Sonne wird uns täglich ab etwa 4:30 Uhr morgens willkommen heißen und bietet damit früh genug Licht, um den Tag in vollen Zügen zu nutzen. Der Sonnenuntergang, der gegen 18:52 Uhr beginnt und bis zum 18:59 Uhr am 17. Mai anhält, verspricht jeden Abend ein spektakuläres Farbenschauspiel.

Andratx Wetter live: Welche Tage sind die besten für Outdoor-Erlebnisse?

Die ideale Zeit für Outdoor-Aktivitäten innerhalb dieser sonnenverwöhnten Woche liegen zwischen 11. und 15. Mai, wenn der Himmel von leichten Wolkenschleiern bedeckt ist und die Temperaturen konstant bleiben.

Es ist die perfekte Chance, das lokale Flair zu erleben und alles, was Andratx zu bieten hat, in vollen Zügen auszukosten. Ob am Hafen entspannen, durch die Gassen schlendern oder eine der zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten probieren – diese Tage versprechen pure Erholung und Lebensfreude.

Zögern Sie nicht, planen Sie Ihre Ausflüge und genießen Sie das überragende Frühlingswetter in Andratx. Behalten Sie die moderate UV-Strahlung im Auge und vergessen Sie Ihre Sonnenbrille nicht, um die Schönheit der Insel geschützt zu genießen!

