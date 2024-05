Wettervorhersage Ses Salines: Sonnenschein und leichte Wolken vom 10. bis 17. Mai 2024 (10.5.2024)

Die Wetterlage in Ses Salines: Eine Woche voller Frühlingsfreude

Das Wetter in Ses SalinesSes Salines zeigt sich über die nächste Woche von seiner angenehmen Seite. Die Bewohner und Besucher der Region können sich auf eine perfekte Mischung aus Sonnenschein und leichter Bewölkung freuen. Dies bietet ideale Bedingungen, um die wunderschönen Strände und die malerische Landschaft von Mallorca zu genießen.

Sonniger Start in die neue Woche

Am Donnerstag, den 10. Mai 2024, werden wir von einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein begrüßt. Die Temperaturen erreichen angenehme 21 Grad Celsius, und der Wind weht sanft mit nur 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt milde 53%, was das Wettergefühl besonders angenehm macht.

Leichte Wolkenformationen am Freitag

Der Freitag zeigt sich noch immer sehr freundlich, wenngleich einige wenige Wolken am Himmel zu sehen sein werden. Bei ebenfalls 21 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 59% bleibt es weiterhin warm und gemütlich. Der Wind hält sich ebenfalls zurück, sodass der Tag ideal für Ausflüge im Freien steht.

Wochenendvorhersage: Überwiegend bewölkt aber warm

Über das Wochenende hinweg, vom 12. bis zum 13. Mai, decken überwiegende Wolken den Himmel ab, jedoch lässt dies keinen Abfall der Temperaturen zu, die stabil bei etwa 21 Grad Celsius verharren. Die Luftfeuchtigkeit steigt etwas an, was zu einem etwas schwüleren Gefühl führen könnte. Der leichte Wind sorgt jedoch für willkommene Abkühlung.

Mitte Mai: Wechselhaftes Wetter mit Sonnenspots

In der Woche vom 14. bis zum 17. Mai bleibt das Wetter in Ses Salines wechselhaft mit einer Mischung aus aufgelockerter und bedeckter Bewölkung. Die Temperaturen bleiben allerdings konstant bei etwa 20-21 Grad Celsius, was für eine angenehme Feierabendstimmung sorgt. Ein lebhafterer Wind am 14. Mai könnte für ein dynamischeres Klima sorgen.

Blick auf den Sonnenauf- und -untergang

Die Sonnenauf- und -untergänge in Ses Salines sind im genannten Zeitraum ein weiteres Highlight, das Einheimische und Touristen genießen können. Vom 10. bis zum 17. Mai kann man frühe Sonnenaufgänge ab 4:32 Uhr und späte Sonnenuntergänge bis fast 19:00 Uhr erwarten, das bietet lange Tage voller Licht und Leben auf der Insel Mallorca.

