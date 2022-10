Die Zahl der Luxushotels auf Mallorca nimmt weiter zu: Mit dem 5-Sterne-Haus Kimpton Aysla Mallorca hat nun ein weiteres exklusives Hotel seine Pforten geöffnet. Die ersten Gäste empfing das Haus in Santa Ponça bereits am Donnerstag (29.9.), bekanntgegeben wurde die Eröffnung allerdings erst am Mittwoch (5.10.). In einer Pressemitteilung des Resorts heißt es, dass das neue Hotel über 79 Zimmer verfügt und in der Kategorie Boutique-Resort geführt wird.