Es ist kein Preis, den man gerne überreicht bekommt: Spanische und britische Aktivisten der Organisation "Freedom from Torture" sind am Freitagvormittag (14.10.) zur privaten Fluggesellschaft "Privilege Style" mit Sitz auf Mallorca gezogen, um dort den "Preis für die schlechteste Airline des Jahres" zu übergeben. Damit wollen sie Kritik daran üben, dass "Privilege Style" an einem Vorhaben der britischen Regierung kooperiert, in dem zahlreiche Flüchtlinge und Asylbewerber nach Ruanda abtransportiert werden sollen. Darunter seien auch mehrere Überlebende von Folter.

