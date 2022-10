Es scheint, als ob die Urlaubssaison auf Mallorca in diesem Jahr nie zu Ende geht. Die weiterhin hohen Temperaturen, die Herbstferien in wichtigen Herkunftsländern wie Deutschland und das verlängerte Wochenende zu Allerheiligen sorgen für volle Strände und viele Urlauber. Die Reiselust der Menschen nach Corona scheint auch abseits des Sommers nicht abzuklingen.

Hotels zu 70 Prozent belegt

Rund die Hälfte aller Hotels auf Mallorca ist noch geöffnet, die Belegung liegt Schätzungen zufolge bei 70 Prozent. Und das wird auch die kommenden Wochen noch so bleiben. Erst in der zweiten Monatshälfte werden die Gästehäuser auf der Insel langsam für den Winter dichtmachen. Rund ein Viertel soll aber auch in der kalten Jahreszeit für die Urlauber offenstehen. Dabei handelt es sich vor allem um die Hotels in Palma, die speziell an den Wochenenden gut gebucht sind.

Entscheidend dafür sind die Flugverbindungen. Und hier sieht es so aus, als ob die Hotels sich auf die Airlines verlassen können. Allein für das verlängerte Wochenende zu Allerheiligen sind 3.500 Flugverbindungen eingeplant. Das sind rund 1.000 Flüge mehr als im gleichen Zeitraum 2019.

Das könnte aber auch daran liegen, dass die Zeitumstellung in jenem Jahr am 26. Oktober stattfand, womit der Winterflugplan der meisten Airlines früher begann als noch in diesem Jahr.

Auf Platz Neun der meistgenutzten Airports

Der Flughafen Son Sant Joan bleibt derweil in den Top Ten der am meisten angeflogenen Flughäfen Europas mit durchschnittlich 740 Flugverbindungen pro Tag. Damit kommt der Airport auf Platz neun im innereuropäischen Vergleich. Und noch eine Zahl belegt, wie attraktiv Mallorca derzeit auch für die Fluglinien ist: Denn die Insel beherbergt den einzigen Flughafen in dieser Liste, an dem die Zahl der Flugverbindungen im Vergleich zu 2019 gestiegen ist. Und das mit einem beachtlichen Plus von 33 Prozent. /pss