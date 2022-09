Kaum noch Hotels auf Mallorca wollen Seniorenreisen in der Nebensaison

Die staatlich subventionierten spanischen Rentnerreisen in der Nebensaison, das sogenannte Imserso-Programm, dürfte in diesem Jahr auf Mallorca nur äußerst ausgedünnt stattfinden. Vier Tage vor dem Beginn der Vermarktung der Saison 2022/2023 am Dienstag (20.9.) ist noch nicht sicher, welche Hotels auf Mallorca an dem Programm teilnehmen werden.

