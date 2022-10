Die Saison auf Mallorca geht zwar langsam zu Ende, zumindest Anfang November wird aber noch rund die Hälfte der Hotels auf der Insel geöffnet sein. Aufgrund der Herbst- und Allerheiligenferien in mehreren deutschen Bundesländern bleiben die Häuser noch offen, in der zweiten November-Woche allerdings schließen einige der Hotels dann peu a peu. Den gesamten Winter durch sollen laut der Präsidentin der mallorquinischen Hoteliersvereinigung FEHM, Maria Frontera, aber immerhin noch ein Viertel der Häuser geöffnet bleiben. Der Großteil davon befindet sich in Palma.