Es ist das derzeit wohl größte Stellenangebot auf Mallorca: Das Hotel Ikos Resort in Porto Petro sucht derzeit 498 Mitarbeiter, um die Fünf-Sterne-Anlage zu Saisonbeginn in Betrieb zu nehmen. Das ehemalige Blau Porto Petro und der einstige Club Med war im September 2021 von der griechischen Roxa-Gruppe gekauft worden. In die Renovierung sind nach Unternehmensangaben 140 Millionen Euro geflossen. Nun aber braucht es erstmal das Personal.

Gesucht werden unter anderen Kellner, Animateure, Lageristen, Wartungstechniker, Gärtner, Etagenbetreuer, Rezeptionisten, Masseure/Spa-Therapeuten, Reinigungspersonal, Köche, Öffentlichkeitsarbeiter und Fahrer. Ikos Resort bietet Unterkunft, Vollpension und Transport für 345 Euro Die Frist für die Bewerbung über das balearische Arbeitsamt Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) läuft bis zum 15. März. Das Unternehmen bietet den 498 neuen Mitarbeitern an, ihnen für 345 Euro pro Monat Unterkunft, Vollpension und Transport zu stellen. Die Hotelunternehmen auf Mallorca haben angesichts der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt häufig Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Das Ikos Porto Petro wird über 319 Zimmer verfügen, darunter Suiten und Bungalows mit bis zu drei Schlafzimmern. Die Unterkünfte mit Blick auf das Meer haben Balkone, die von Gärten und privaten Pools umgeben sind, und sind im mediterranen Stil mit mallorquinischen Akzenten gestaltet. Darüber hinaus plant die Marke ab 2024 die Erweiterung um private Villen mit drei und vier Schlafzimmern und eigenen Swimmingpools.