Die griechische Hotelkette Ikos Resorts hat am Donnerstag (24.11.) den Eröffnungstermin für ihr luxuriöses All-inclusive-Resort auf Mallorca in Portopetro bekanntgegeben: Die Fünf-Sterne-Anlage soll am 16. Juni den Betrieb aufnehmen. Dabei handelt es sich um das einstige Club-Med-Ressort, das nach diversen Betreiberwechseln zuletzt als Blau Portopetro betrieben wurden. Die griechische Gruppe hatte die Anlage im September 2021 von der Unternehmensgruppe Roxa übernommen. Laut Unternehmensangaben hat Ikos Resorts 140 Millionen Euro in die Renovierung des Hotels investiert. Die Anzahl der geschaffenen Arbeitsplätze gibt Ikos mit 600 an.

