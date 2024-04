Hoteliers in Sorge: Wird die Playa de Palma im Sommer immer noch so aussehen?

Der Hoteliersverband an der Playa de Palma hat am Mittwoch (10.4.) in einer Pressemitteilung seiner Forderung Nachdruck verliehen, dass die Bauarbeiten am berühmten Strand eingestellt werden. Man habe offiziell eine Aufforderung beim Rathaus eingereicht, die besagt, dass die Umgestaltung zwischen dem 1. Mai und dem 31. Oktober unterbrochen werden soll.

"Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung und der Wiederaufbau des Wasserauffangbeckens könnte das Urlaubsgefühl unserer Besucher und das Image der Playa de Palma nachhaltig schädigen", fürchtet der Verbandsvorsitzende Pedro Marín. Er fordert, dass die Arbeiten nur unterirdisch durchgeführt werden, wenn ein kompletter Baustopp nicht möglich ist.

Ruf der Playa wahren

Sollten sich die Urlauber aufgrund von Baulärm oder anderen Einschränkungen gezwungen sehen, das Hotel zu wechseln oder aufgrund der Störungen auf Restaurant-Besuche verzichten, könnte dies schwere Folgen für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Urlauberhochburg haben, so Marín. "Es ist unerlässlich, dass die Behörden verstehen, dass wir in der Hochsaison ein ruhiges und angenehmes Umfeld schaffen müssen, um den Ruf der Playa de Palma als Top-Reiseziel zu wahren."

Die Bauarbeiten betreffen derzeit einen etwa einen Kilometer langen Abschnitt auf Höhe des "balneario 13" der Playa de Palma. In einem Interview mit der MZ hatte sich Marín erst kürzlich noch optimistisch gezeigt, was eine Einigung mit dem Rathaus bezüglich der Bauarbeiten angeht. "Das Rathaus muss nun nur noch den nötigen Papierkram erledigen", so der Verbandschef.

Der Hotliersschef betonte, man werde nicht darauf pochen, dass die Bauarbeiten wie angekündigt im Mai 2025 abgeschlossen sind. Wenn das Rathaus in diesem und im kommenden Jahr die Sommermonate freihalte, könne nach Ansicht der Hoteliers auch im Winter 2025/26 problemlos weitergebaut werden.

