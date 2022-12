Trotz ihrer Trennung wollen die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel gemeinsam Weihnachten feiern. Das haben sie der MZ verraten. "Wir feiern zusammen mit meinen Eltern und Peggys Mutter. Wir freuen uns riesig auf das Fest, vor allem für unsere kleine Tochter. Nur Kiki wird fehlen", sagte Steff Jerkel. Der Hund war im September gestorben.

Die Luxusvilla in Cala Lliteres ist jedenfalls schon festlich geschmückt. "Ich liebe Weihnachten. Als Kind war bei mir Zuhause auch immer alles geschmückt. So bin ich aufgewachsen", sagte Peggy Jerofke.

Doch ist es nicht ungemütlich, so kurz nach der Trennung mit dem Ex ein derart intimes Fest zu feiern? "Wir werden Weihnachten unsere Probleme beiseite stellen und genießen das Weihnachtsfest", so Jerofke. Die Eltern der vierjährigen Josephine wollen sich gegenseitig sogar beschenken.

In den vergangenen Wochen haben Peggy Jerofke und Steff Jerkel die meiste Zeit weiter zusammen gewohnt. Wenn es gar nicht ging, konnte Steff Jerkel auch in eine Wohnung im Hafen von Cala Ratjada ausweichen. Auch Silvester will das Ex-Paar gemeinsam verbringen.

Droht das Aus bei "Goodbye Deutschland"?

Wie es im neuen Jahr weitergeht, steht noch in den Sternen. Auf Instagram klang es bei Steff Jerkel zuletzt so, als würde er große Veränderungen planen. Er ließ eine Zukunft bei der Sendung "Goodbye Deutschland" offen und schrieb, dass er gerne einen Neuanfang auf Hawaii starten möchte.

Gegenüber der MZ relativierte er dann aber die Abwanderungsgedanken. "Ich will erstmal entspannen und ein schönes Fest verbringen. Danach drehen wir aber auf jeden Fall wieder mit Goodbye Deutschland." Auch an einer anderen Sendung will Jerkel teilnehmen, wollte aber nicht verraten, um welche es sich dabei handelt.

Wer sind eigentlich Steff Jerkel und Peggy Jerofke?

Seit über 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau bereits auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki", das seit Ende Oktober in der Winterpause ist. Im November gab das Paar die Trennung bekannt. In den sozialen Netzwerken meinte Steff Jerkel, dass er sich derzeit noch nicht nach einer neuen Partnerin umschaut.