"Goodbye Deutschland"-Auswanderin Jenny "Delüx" ist nach ihrem ersten Weihnachts- und Neujahrsurlaub mit ihrem frisch gebackenen Ehemann Achim zurück auf Mallorca. "Ihr Lieben, wir sind wieder zurück auf unserer schönen Insel und genießen das herrliche Wetter hier. Außerdem planen wir schon fleißig die kommende Saison!", mit diesen Worten meldete sich die Mutter eines Sohnes Anfang der Woche bei ihren Followern in dem sozialen Netzwerk Instagram.

Für die bekannte Auswanderin war es das erste Mal, dass sie die Feiertage und den Jahreswechsel in der Dreierkonstellation Jenny-Achim-Sohn Leon bei ihren Eltern in Sachen-Anhalt verbrachte. "Meine Eltern kennen Achim aber schon, seit wir befreundet sind", verriet Jenny "Delüx", die nun wie ihr Ehemann Thiesen heißt, der MZ. "Es war sehr besonders und ein schönes Gefühl, verheiratet, mit neuem Namen und als Familie bei ihnen Weihnachten zu verbringen." Die Auswanderin fliege zwar jedes Jahr über die Feiertage zu ihren Eltern, die vergangenen Jahre war allerdings "nur" Sohn Leon mit dabei.

Freundin, rechte Hand im Laden, Trauzeugin

Und dann besuchte Thiesen noch jemanden, an den sich die Fans von "Goodbye Deutschland" vielleicht noch erinnern: Ihre gute Freundin Elke Zeidler und ihren Mann Thomas. "Wir waren von Beginn an auf der Insel enge Freundinnen, sie war meine rechte Hand im Laden und sogar meine Trauzeugin", so Thiesen zur MZ.

Elke Zeidler wohnt mittlerweile in Deutschland. Beim tränenreichen Abschied von ihrer Freundin Jenny Thiesen damals auf Mallorca war das Kamerateam von Vox dabei. Das Paar hat vor zwei Jahren in der Eifel ein Restaurant mit Hotel aufgemacht.

Silvester ohne Sohn Leon

Silvester hat die Auswanderin dann mit Freunden gefeiert. "Leon war währenddessen und knapp eine Woche bei einem sehr guten Freund, den ich schon kenne, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Da freut er sich jedes Jahr drauf", erzählt Thiesen.

Nur Beine hochlegen war trotz Feiertage und Jahreswechsel nicht für die Auswanderer angesagt. "Wir waren zur Kollektionsbesprechung noch in Dresden bei meinem Produzenten und meiner Schneiderin."

Die Planungen für das große Saison-Opening seien schon abgeschlossen, berichtet Thiesen auf Instagram. "Wie immer wird es am Karsamstag (8. April) stattfinden, da hier zu Ostern die Saison so richtig startet." Bereits am 1. April will die Auswanderin ihr Geschäft öffnen, das große Opening findet aber erst eine Woche später statt. Die nächste Folge von "Goodbye Deutschland", in der Thiesen zu sehen ist, soll derweil Mitte Februar ausgestrahlt werden.

Mit 23 Jahren nach Mallorca

Jennifer Thiesen zog im Jahr 2010 mit 23 Jahren auf die Insel, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen, damals acht Monate alten Sohn. Damals hieß sie noch Jennifer Matthias. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Sie eröffnete unmittelbar nach der Ankunft ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor, direkt nebenan, und ist seit 2017 auf der Insel.

Geheiratet hatte das Paar standesamtlich in Deutschland am 19. August 2022. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober fand die freie Trauung auf Mallorca statt. "Achim und ich kennen uns schon über vier Jahre und sind seit Dezember 2021 zusammen", so Auswanderin Jenny Matthias damals zur MZ. Für den Unternehmer war es bereits seine vierte Hochzeit.