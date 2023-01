Das neue Jahr hat für die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannte Auswanderin Angela de Rosa mit einem Ereignis begonnen, das sie so schnell nicht vergisst. Am 3. Januar ist ein Unbekannter in ihr Lokal Little Rock Stars in Cala Millor eingebrochen. "Direkt neben meinem Lokal ist ein Friseurladen. Die Betreiberin hat mich um 8 Uhr morgens angerufen und meinte, ich solle schnell zum Lokal kommen, da bei mir eingebrochen worden sei", erzählt Angela de Rosa der MZ.

Zusammen mit ihrem Partner Oliver Rinke und Tochter Tara sei sie sofort dorthin aufgebrochen. "Ich kann zwar etwas Spanisch, aber Tara kann sich etwa gegenüber der Polizei besser verständigen und hilft mir oft beim Übersetzen", so De Rosa.

Erster Anblick "wirklich mies"

Als die Auswanderer am Lokal ankamen, staunten sie nicht schlecht. "Der erste Anblick war wirklich mies." Zuerst hatte es der Einbrecher offenbar bei der Haupttür des Außenbereichs probiert. Doch es gelang ihm nicht, so in das Lokal zu kommen.

Also schnitt er die Markise an der Seite des Außenbereichs auf, die von oben bis zum Boden geht. Anschließend nahm der Einbrecher offenbar einen Stehtisch zur Hand und schlug die Scheibe der Tür ein, die direkt in das Innere des Restaurants geht.

"Beim Einsteigen durch die Tür wurde der Bewegungsmelder aktiviert. Dadurch muss der Täte erschrocken und abgehauen sein", mutmaßt die gebürtige Mannheimerin, der der Schreck noch tief in den Knochen sitzt. "Wir hatten noch alle Bestände von Silvester mit einem Warenwert von mehreren Tausend Euro im Lokal", so die Auswanderin. Geld in der Kasse war keines. In dem Lokal hängt jedoch auch ein großer Fernseher, den der Dieb hätte stehlen können.

Anzeige gegen unbekannt

Mit Beweisfotos wandte sich die 47-Jährige an die Polizei und erstattete Anzeige gegen unbekannt. Die Beamten sagten der Auswanderin, dass derartige Einbrüche in dem Urlaubsort, der sich derzeit im Winterschlaf befindet, derzeit alle drei Tage vorkämen.

Angela de Rosa vermutet, dass der Dieb oder die Diebin alleine in ihr Lokal eingebrochen ist. "Es muss jemand mit großen Füßen gewesen sein. Auf einem der Möbel-Polster war ein Fußabdruck. Zudem muss die Person sehr schlank gewesen sein, denn durch den Schlitz in der Markise hätte nicht einmal ich gepasst." Zudem habe der Dieb ein Brillenetui verloren. Darin befanden sich Tabak-Reste. "Wer benutzt ein Brillen-Etui für Tabak?", fragt sich die 47-Jährige, die das Utensil bei der Polizei abgegeben hat. Die Beamten mutmaßen, dass ein Drogenabhängiger der Täter sein könnte.

Versicherung zahlt

Die Mutter einer Tochter muss nun die Markise wie auch die Glasscheibe ersetzen und die Tür reparieren lassen. "Gott sei Dank" komme ihre Versicherung für den Schaden auf. Es ist nicht der finanzielle Schaden, der die Auswanderin belastet. Vielmehr plagt sie das Gefühl, mit dem sie nun jeden Abend das Lokal verlässt. "Wird wieder jemand einbrechen?"

Künftig will sie auch den Außenbereich per Kameraüberwachung absichern. "Doch das bedeutet wieder, dass ich Geld investieren muss, das ich eigentlich in der Nebensaison noch gar nicht eingenommen habe." Dass genau eingebrochen wurde, nachdem sie ihr Lokal renoviert hatte, mache die Auswanderin am meisten fertig.

Aufnahme von vor zweieinhalb Jahren

Wer das Vox-Format mitverfolgt, hat womöglich auch die letzte Folge mit Angela de Rosa gesehen. Sie wurde am 9. Januar im Fernsehen ausgestrahlt. Wer nicht auf der Insel ist, könnte nach den Szenen den Eindruck haben, als liefe das Lokal nicht. Dabei brumme der Laden der Auswanderin. "Es waren teilweise Aufnahmen von vor zweieinhalb Jahren. Sogar mein Ex-Mann war darin noch zu sehen. Zudem hatte ich vier verschiedene Frisuren und viermal andere Klamotten an. Schon anhand dessen fällt auf, dass der Sender dort alte Aufnahmen zusammengeschnitten hat", kritisiert die Auswanderin, die ziemlich sauer auf den Sender ist.

Den Satz "Wenn es so weitergeht, höre ich auf", habe sie zwar einmal gesagt, doch der Sender habe - wie das oft der Fall ist - viel mehr Dramatik hineingebracht als es in ihrem Auswandererleben gab. "Natürlich werde ich das Little Rock Stars weiterführen", stellt Angela de Rosa klar.

Einheimische als Kunden

Seit der Eröffnung des Lokals Ende des Jahres 2019 setzt die 47-Jährige bewusst auch auf Einheimische. "Damit haben wir alles richtig gemacht." In der Nebensaison nimmt sich De Rosa bewusst auch viel Zeit, um mit ihren Gästen ins Gespräch zu kommen. "Da sie uns im Sommer eher immer im Stress erleben, wollten wir ihnen bewusst ermöglichen, sich auch einmal mit uns in Ruhe zu unterhalten."

Gastronomin mit Leib und Seele

Mittlerweile ist Angela De Rosa Gastronomin mit Leib und Seele. Nach ihrer Auswanderung nach Mallorca 2017 war sie zunächst noch in einer ganz anderen Branche tätig: Damals kam sie mit Tochter Tara, um auf der Insel einen Laden mit Kindermode zu eröffnen. Ihr damaliger Mann blieb in Deutschland, da er dort als Event-Dienstleister arbeitete. "Wir hatten schon drei Läden in Heidelberg, Kaiserslautern und Mannheim", so die Gastronomin. Anfangs wohnten die beiden in Artà, eröffneten im April 2018 ein Kindermoden-Geschäft in Cala Millor. In einem Lokal in unmittelbarer Nähe waren damals noch die Franchise-Nehmer von Caro und Andreas Robens mit ihrem "Iron Diner" untergebracht. Doch nach nur wenigen Wochen stiegen die beiden aus dem Projekt aus. Zum Ende des Jahres 2019 hin übernahm Angela de Rosa das Lokal und eröffnete die heutige Restaurant-Bar "Little Rock Stars".

Circa ein Jahr lang betrieb sie den Laden und das Restaurant gleichzeitig. Mit beiden Geschäften wurde es ihr aber schnell zu viel. Also entschloss sie sich im Herbst 2019 für die Schließung des Ladens und behielt "nur noch" das Restaurant. Kurze Zeit später kam es auch zur Trennung von ihrem Noch-Mann Gennaro De Rosa. Mittlerweile lebt Angela de Rosa zusammen mit Tochter Tara und ihrem aktuellen Partner Oliver Rinke in Cala Millor.