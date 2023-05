In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" mit Steff Jerkel und Peggy Jerofke sieht man nicht nur, wie sich beide wieder näher kommen. Während des Thailand-Urlaubs der Familie bastelt der Auswanderer auch am Konzept für das Lokal, das er in Cala Ratjada in der Avenida Agulla auf Höhe der Hausnummer 92 eröffnen will.

Urgestein der Sendung als Partner?

Zunächst schwebt ihm ein thailändisches Restaurant vor. Danach würden sich in dem Hafenort alle sehnen, erzählt der Auswanderer in der Sendung. Von "Goodbye Deutschland"-Urgestein Matthias Bück, der mittlerweile in Bangkok lebt, will sich der gebürtige Hamburger Tipps holen. Kurzzeitig steht sogar die Idee im Raum, dass der Thailand-Auswanderer Jerkel gegen Geld beim Aufbau des thailändischen Restaurants auf Mallorca helfen soll. Doch Bück muss ihm eine Absage erteilen. In Kosamui musste Bück seine Bar zwar schließen, doch in Bangkok ist er nun glücklich und will so lange wie möglich dort bleiben.

Nach dem Tiefschlag fällt Jerkel ein, dass die Frau eines Kumpels von ihm Thailänderin ist. Hat sie vielleicht Lust, das Lokal mit ihm zu führen? Auch von ihr bekommt er nur wenig später eine Absage. Die Frau eröffne bald einen dritten Massage-Salon und habe keine Zeit für ein weiteres Lokal.

Auf der Suche nach der passenden Deko in Thailand für sein neues Lokal wundert sich Jerkel über die hohen Preise. Peggy Jerofke will ihm ihre Meinung kundtun, doch sie muss lernen, sich nicht einzumischen. Schließlich hat das getrennte Paar sich bewusst auch beruflich getrennt. Während Jerofke das "Tiki Beach" weiterführt, will Jerkel ein ganz neues Lokal eröffnen.

Das ist Jerkels neue Geschäftspartnerin

Zurück auf der Insel hat der Gastronom dann doch eine Kandidatin im Auge, bei der er von Anfang an ein gutes Gefühl hat: Helena Wachholz. Der Zuschauer erfährt, dass Wachholz in Deutschland bereits eine Kneipe hatte. Zudem sei die Familienmutter schon seit Jahren ein großer "Goodbye Deutschland"-Fan und habe Jahrzehnte lang Fußball gespielt.

Gemeinsam mit ihr will Jerkel eine Sportsbar eröffnen. "Sie kommt am 20. Mai auf die Insel und hat sich hier schon eine Finca gemietet", erzählt Jerkel der MZ. Sehr beeindruckt habe ihn, dass Wachholz sowohl ihre Kneipe als auch ihr Haus in Deutschland aufgegeben hat, um sich auf der Insel den Traum eines Lokals zu erfüllen. "Es haben sich auch Leute mit sehr viel Geld bei mir gemeldet, doch das alleine reicht nicht. Man braucht auch Herzblut und bei Helena merke ich, dass sie das hat." Nur im Essensbereich habe sie bisher keine Erfahrung. "Das ist ein kleiner Nachteil, aber ich habe ein gutes Gefühl bei ihr", so Jerkel.

Aktuell warte der Auswanderer noch, dass sich mehrere Elektriker bei ihm melden. "Es ist ein größeres Projekt. Da müssen bestimmt drei oder vier ran. Der Klempner ist schon fertig mit seiner Arbeit, aber wir können nicht weitermachen, bevor keine Elektrik und Licht im Laden ist", so Jerkel gegenüber der MZ. Zudem regne es momentan bei kräftigeren Niederschlägen noch durch die Decke herein. Daher werden diese derzeit aufgerissen, um zu schauen, wo das Leck ist.

Eigentlich weiß der Auswanderer, dass man Lokale besser in der Hochsaison umbaut. "Ich hatte bei den Handwerkern extra Druck gemacht, damit wir dieses Jahr schon aufmachen können, aber das wird schwer." Vielmehr geht er davon aus, dass die Sportsbar erst 2024 eröffnen könne.

Jeder hat nun sein Lokal

Peggy Jerofke hat noch vor Ostern das "Tiki Beach" im Hafen von Cala Ratjada wieder eröffnet, Steff Jerkel werkelt derzeit fleißig in seinem neuen Lokal in der Avenida Agulla. Der Eröffnungstermin steht noch nicht fest. Jerofke und Jerkel hatten sich 1998 in Arenal kennengelernt. 2008 zogen sie gemeinsam nach Mallorca. Die Fans von "Goodbye Deutschland" konnten dann miterleben, wie das Paar im Laufe der Zeit mehrere gastronomische Betriebe in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Im März 2018 wurde Tochter Josephine geboren. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Tiki Beach". Seit einigen Monaten sind die Auswanderer getrennt. Dennoch haben sie sich erst vor Kurzem eine neue Familien-Hündin, Elsa, angeschafft, und machen ab und an zusammen Familienurlaube.