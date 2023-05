Die beiden "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jenny ("Delüx") und Achim Thiesen zählen dieser Tage Countdown: Am Samstag (3.6.) eröffnen die beiden TV-Auswanderer auf Mallorca ihr neues Geschäft. Es wird "Jenny Delüx Artà" heißen, erzählt die Auswanderin der MZ bei einem Besuch in ihrer ersten Boutique in Cala Millor. Neben den von ihr mit designten Klamotten und Accessoires gebe es in dem neuen Lokal in Artà auch Barfußschuhe von Leguano zu erstehen. Geöffnet sei erst einmal nur von 10.30 bis 14 Uhr.

Wer will, darf also am Samstag (3.6.) im Carrer d'Antoni Blanes Joan, 22 in Artà vorbeischauen. Auch zwei Gäste, die regelmäßig bei den Openings von Thiesens erster Boutique in Cala Millor auftreten, sind in Artà dabei: Steffi Mersch wird dort ihre Handtaschen-Kollektion präsentieren. Dave Rope sorgt für Livemusik. Kaffee und Kuchen gibt's nebenan in der Bar Total. Auch eine Tombola organisieren die Auswanderer.

Der erste Verkauf ist schon abgeschlossen

"Wir sind in den letzten Zügen. Ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden", so Jenny Thiesen am Dienstag (30.5.). Die beiden Auswanderer hätten sich kurzfristig dazu entschieden, weitere Regale anzubringen. "Wir hatten alles auf Ständern, aber so komme ich mit meinen Sachen nicht hin."

Da am Dienstag Markttag in Artà ist, hätten schon einige neugierige Passanten bei dem Lokal vorbeigeschaut. "Achim hatte gestern schon seinen ersten Verkauf. Der Koffer seiner Kunden war nicht angekommen. Also haben sie bei ihm ein Paar Schuhe gekauft."

Hier können Sie die TV-Auswanderer antreffen

Auf die Frage, warum ihre Wahl auf den Standort Artà gefallen ist, antwortete die Auswanderin der MZ schon vor einer Weile: "Artà ist sehr einheimisch, nicht so touristisch... andere Leute, andere Klamotten." "Der Laden ist klein, aber fein", so Thiesen weiter. Knapp 50 Quadratmeter Verkaufsfläche umfasst er. Die Thiesens seien sehr gespannt, wie das Geschäft in dem überschaubaren Ort anlaufe.

Wer die beiden Auswanderer in Artà oder Cala Millor treffen will, sollte wissen: Vormittags werden Achim und Jennifer Thiesen als einzige Mitarbeiter im Laden in Artà sein, nachmittags beziehungsweise abends in Cala Millor. In Cala Millor betreibt Jenny "Delüx" im Carrer Binicanella schon seit 2010 erfolgreich ihre Boutique. Direkt nebenan liegt das Schuhgeschäft Leguano von ihrem Achim.

MZ-Besuch bei Jennifer und Achim Thiesen in Cala Millor

„Für die Urlauber ist das schade, für uns aber gut“, sagte Jennifer Thiesen beim MZ-Besuch im Mai über das regnerische Frühlingswetter und lachte. Mit dem Saisonbeginn 2023 zeigte sie sich äußert zufrieden. Während der Osterfeiertage, an denen Thiesen stets ihren Laden wiedereröffnet, sei Cala Millor nach der Winterpause zum ersten Mal wieder richtig voll gewesen. „Danach war zwei Wochen Ruhe. Mit Pfingsten ist der Ort dann so richtig in die Hauptsaison gestartet“, sagt Thiesen.

Über fehlende Kundschaft kann sich die Mutter eines Sohnes zu keinem Zeitpunkt beschweren. Während des MZ-Interviews kommen immer wieder Passanten vorbei, die ein Foto mit der TV-Auswanderin machen wollen, oder neugierig den Laden betreten. 98 Prozent von Thiesens Kunden würden aufgrund der Sendung "Goodbye Deutschland" zu ihr kommen. Genervt von den vielen Foto-Anfragen sei sie nicht – „solange die Leute nett und die Rückmeldungen positiv sind.“ Auch auf das neue Ladenlokal in Artà spricht eine Passantin die TV-Auswanderin an.

Verlängerte Öffnungszeiten

Ab Juni ändert die Boutique-Betreiberin ihre Öffnungszeiten und lässt ihr Geschäft am Abend statt bis 20 Uhr bis 22 Uhr geöffnet. „Davor ist es vielen zu heiß zum Shoppen. Gegen 20 Uhr ist der Laden im Sommer dafür dann fast immer proppevoll.“ Besondere Erwartungen für die Sommersaison hat sie keine: „Ich bin schon zufrieden, wenn alles so bleibt, wie es gerade ist.“ Endlich sei Cala Millor wieder so belebt wie in Zeiten vor der Pandemie. „Es fühlt sich so an, als hätte es Corona nie gegeben“, sagt die Auswanderin.

Das Geschäft in Artà ist sogar das dritte Geschäft des Paares, das zweite auf Mallorca. In Eckernförde betreiben Jennifer und Achim Thiesen mit dem "132 Grad Mode" schon seit längerem ein Geschäft zusammen, in dem es sowohl Jennys Klamotten gibt als auch die Barfußschuhe von Achim Thiesen.

Mit Jens Büchner nach Mallorca, mit Achim Thiesen verheiratet

Jenny Matthias war mit gerade einmal 23 Jahren 2010 nach Mallorca gezogen, mit ihrem damaligen Lebensgefährten Jens Büchner und dem gemeinsamen damals acht Monate alten Sohn Leon. Beruflich lief es für sie von Beginn an rund. Unmittelbar nach der Ankunft eröffnete sie ihre bis heute sehr erfolgreiche Boutique in Cala Millor. Am 8. April hat sie die große Wiedereröffnung nach der Winterpause gefeiert. Wie Thiesen zur Mode kam, kann man hier nachlesen.

Achim Thiesen betreibt seit 2018 das Schuhgeschäft Leguano in Cala Millor und ist seit 2017 auf der Insel.

Im August 2022 heiratete Jenny "Delüx" Achim Thiesen standesamtlich in Deutschland. Am 9. September war die Hochzeit dann in einer Sonderfolge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Im Oktober 2022 fand dann die freie Trauung auf Mallorca statt. Das Paar lebt gemeinsam mit Leon in Artà.