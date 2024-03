Peggy Jerofke, Steff Jerkel, Sascha Thielen und seine Freundin Kathrin Westenburger sind am Freitag (22.3.) in einer neuen Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen. Darin geht es, wie so oft, um die Liebe.

Alte Aufnahmen aus dem Jahr 2013

Sascha Thielen, der Betreiber des "Red Rubber Duck" in Peguera ist auf geheimer Mission unterwegs. Der Cocktailbetreiber will um die Hand seiner Freundin Kathrin Westenburger anhalten. "Wir haben beide die gleichen Ziele, laufen in dieselbe Richtung. Dann ist es so, dass man mit dem Menschen bis ans Ende seines Lebens laufen möchte", erzählt Thielen.

Man sieht alte Aufnahmen, in denen Thielen 2013 bei seiner Auswanderung zu sehen ist. "Erst läuft die Bar nicht, dann kriselt es zwischen dem Auswandererpaar", sagt die bekannte Off-Stimme der Auswanderer-Sendung. Thielens damalige Partnerin und das erste gemeinsame Kind des einstigen Paares gehen nach Deutschland zurück. Trotzdem bekommen sie ein zweites Kind. Doch glücklich ist der TV-Auswanderer mit der Situation nicht. Auf der Insel lernt er Kathrin Westenburger näher kennen.

Im Supermarkt kennengelernt

Die beiden lernten sich 2017 bei den Joghurt-Regalen im Mercadona in Andratx kennen. Thielen wüsste noch genau, was Westenburger damals anhatte, erzählt er in der Sendung. Ein paar Tage später habe seine Zukünftige bei ihm im Lokal, dem Red Rubber Duck, gesessen. Die vollständige Liebesgeschichte der beiden können Sie hier nachlesen:

Schlechtes Gewissen

Auch über Kathrin Westenburgers Geschichte erfährt der Zuschauer mehr. Ihr jüngster Sohn lebe auf Mallorca, die Tochter in Deutschland. "Wenn du deine Kinder siehst, kommt das schlechte Gewissen hoch", weiß Thielen, der heute noch mit sich hadert. "Du zerreißt eine Familie, kannst aber deine eigenen Gefühle selbst nicht im Griff behalten."

In seiner aktuellen Wohnung ist er in der neuen Folge auf der Suche nach einem Ring von Westenburger. Seine Freundin habe kleine Finger, weiß er. Einen Ring auf gut Glück kaufen, will er trotzdem lieber nicht. Wo ist bloß ihr Schmuck?

Sowohl Sascha Thielen als auch Kathrin Westenburger sind zu Zeiten der Dreharbeiten gerade mal ein halbes Jahr von ihren früheren Partnern geschieden. Seit einem Jahr wohnt Westenburger mit in der Wohnung von Thielen, erfährt man.

Großes vor

Nun will er seine über alles geliebte Freundin überraschen. Gegenüber Kathrin tut er bei den Interviews so, als könne auch er sich im Leben keine Hochzeit mehr vorstellen, als das Kamerateam das Plan nach den Zukunftsplänen der beiden fragt. "Wir wollen keine Kinder, wir haben vier zusammen. Das reicht", findet Westenburger.

Zudem ist das Paar beruflich ganz schön eingespannt. Die Wiedereröffnung des "Red Rubber Duck" nach der Winterpause steht an. Das Lokal hat einen neuen Anstrich verpasst bekommen. "Wenn Kathrin nicht da wäre, weiß ich gar nicht, ob ich den Laden überhaupt noch hätte", erzählt Thielen. Nach der Pandemie habe er keine Lust und Kraft mehr gehabt. Doch Westenburger habe ihn motiviert, weiterzumachen. 15.000 Euro hätten sie in die Erneuerung des Lokals gesteckt.

Westenburger erzählt in der neuen Folge auch, wie es für sie war, plötzlich Tag und Nacht mit Thielen zusammen zu sein, auch in dem Lokal, in dem sie von nun an mitarbeitete. Die Bewährungsprobe hätten beide hervorragend gemeistert.

Abmontieren der "roten Ente"

Die bekannte "rote Ente", die Jahre lang an der Fassade des Lokals geprangt hatte, wird abgebaut. "Die rote Ente steht für zehn Jahre Mallorca, zehn Jahre in der Gastronomie durchgehalten, sie steht für viele Höhen und Tiefen, viel Schweiß, viele schöne Stunden, die ich in der Bar verbracht hab", erzählt Thielen bewegt vor den Kameras. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 2023.

Als Thielen und Westenburger das "neue" Lokal zum ersten Mal von außen sehen, sind sie zu Tränen gerührt. Natürlich ist das Drehteam auch am großen Tag der Wiedereröffnung mit dabei. Der neue Look scheint auch bei den Gästen gut anzukommen. "Kaum eröffnet, sind fast alle Plätze belegt", so die Off-Stimme. Auch Thielen ist zufrieden.

Crasht der Wind den Antrag?

Den Antrag hat er in all der Euphorie aber nicht vergessen. Am Tag vor dem großen Moment ist es sehr windig. Die nichts ahnende, aber vom Drehteam immer wieder dazu befragte Kathrin Westenburger betont erneut: "Wir sind glücklich so, wie wir sind, Antrag hin oder her, da ändert sich nichts dran."

Sie habe gar kein Interesse, einen Haufen Geld für eine Hochzeit auszugeben. Und dann ist da Thielen, der sogar eine Hochzeitsplanerin engagiert hat. Eigentlich wollte er den Antrag schon Monate vorher machen, erfahren die Zuschauer. Jetzt gibt es sogar eine Sturmwarnung.

Doch Thielen zieht es durch: Der Wind weht in der Wohnung mit Meerblick mehrmals die Buchstaben ("Marry Me") um. Sascha Thielens Kumpel soll Westenburger zur Verlobung führen. Er überrascht sie im Lokal und macht ihr eine Augenbinde um. "Ich hasse Überraschungen", sagt sie nur. Der Kumpel fährt sie dann mit dem Auto zu Sascha. "Ich kann auf der Welt sein, wo ich möchte. Wenn sie dabei ist, ist es mein Zuhause", sagt der aufgeregte Auswanderer dem Kamerateam in der Zwischenzeit.

"Hat Sascha ein Haus gefunden?", fragt seine etwas irritierte Freundin dessen Kumpel. Dann der große Moment. Ihr wird die Augenbinde abgenommen. Als Westenburger den roten Teppich, die Buchstaben und Sascha sieht, fängt sie sofort an zu weinen. "Wir haben lange gebraucht bis zu dem Tag hier", fängt Sascha Thielen seine kurze Rede an. Er geht auf die Knie. Und sie sagt.... Wer sich überraschen lassen will, liest ab hier besser nicht weiter.

Achtung Spoiler

Westenburger zögert keine Sekunde und sagt unter Freudentränen Ja. Die beiden umarmen sich und weinen stark. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber ich lieb dich so, mein Schatz", schluchzt Westenburger nur. Ob sie damit gerechnet hätte? "Ne, überhaupt nicht, weil wir ja gesagt haben, wir heiraten nicht. Wir haben es ja schon einmal versucht beide und es ist in die Hose gegangen", verrät sie dem Kamerateam.