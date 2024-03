Mallorca ist am Gründonnerstag (28.3.) in das lange Osterwochenende gestartet. Unter den aus "Goodbye Deutschland" bekannten TV-Auswanderern befinden sich auch viele Betreiber von Geschäften oder Lokalen. Für sie ist Ostern meist der Startschuss für die neue Saison, sodass sie arbeiten müssen. Andere können die Feiertage deutlich ruhiger angehen.

Jenny "Delüx":

Damit die Urlauber es schön haben, muss auch Jennifer Thiesen, die in Cala Millor und Artà jeweils eine Boutique betreibt und in Cala Millor ein Restaurant, das "Happy Schnitzel" ranklotzen. Am Karsamstag (30.3.) findet wie jedes Jahr das offizielle Opening im Carrer Binicanella in Cala Millor statt. Auf dem Programm stehen ab 11 Uhr unter anderem wieder eine Modenschau und Live-Musik von Dave Rope. Zu sehen sein werden dabei auch wieder Schuhe aus dem Geschäft von Ehemann Achim Thiesen - der Laden "Leguano - der Barfußschuh" befindet sich praktischerweise direkt nebenan. Erstmals gibt es bei der Eröffnungsfeier darüber hinaus Comedy mit "Tante Gertrud", einer Urlauberin, die Jenny "Delüx" im Vorfeld kennengelernt hatte und die sie witzig fand.

"Privat läuft durch die Eröffnung nicht viel. Am Sonntag werden wir den Tag zu Hause genießen, wie immer", sagte Thiesen dieser Tage zur MZ. Die Auswanderin erwartet anlässlich der Feiertage viele Besucher und Kunden. "Die Saison hat ja schon zeitig angefangen", kommentierte die Mutter eines Sohnes.

Steffi Mersch

Wer schon einmal dabei war, als Jenny "Delüx" in Cala Millor in die neue Saison gestartet ist, oder ihre Folgen in dem Format mitverfolgt hat, weiß: Mit dabei ist jedes Jahr auch Auswanderin Steffi Mersch, die bei Jenny Thiesen ihre Taschen ausstellt. Neben dem Opening am Karsamstag (30.3.) hat die Auswanderin noch andere Pläne: "Am Sonntag gehen wir zum Frühstück zu Freunden ins Café Moni in Porto Cristo. Anschließend sind wir zu Hause und es werden Eier gesucht und dann mal schauen…. Montags treffen wir uns wahrscheinlich mit Freunden", so Mersch zur MZ.

Auf die Frage, welche deutschen oder spanischen Bräuche Steffi Mersch mit Tochter Nayla neben der Ostereiersuche hier praktizieren, sagte sie: "Wir fasten mit Süßigkeiten bis Ostern." Mutter und Tochter messen Ostern große Bedeutung bei. "Glaube bedeutet uns sehr viel."

Sascha Thielen

Sascha Thielen, der erst vor wenigen Tagen in der letzten Mallorca-Folge von "Goodbye Deutschland" zu sehen war, verbringt Ostern wie jedes Jahr in seinem Lokal in Peguera, dem "Red Rubber Duck". "Für uns bedeutet Ostern leider, oder Gott sei Dank, immer viel Arbeit. Gerade über die Feiertage haben wir meistens so 12- bis 14-Stunden-Tage, da die ganzen Touristen da sind und sehr viel los ist."

Caro und Andreas Robens

Nach Caro Robens' Geburtstag stehen auch für das Bodybuilder-Paar auf Mallorca die Osterfeiertage an. "Am Freitag ist das Gym geschlossen. Besondere Pläne haben wir aber noch nicht", verrät Caro Robens der MZ. Zwei Dinge gibt es dann aber doch, die bei den Robens Pflicht sind: Ostereierfärben und Hefezöpfchen backen.

Angela de Rosa

An der Ostküste in Cala Millor hat auch Auswanderin Angela de Rosa in ihrem "Little Rock Stars" alle Hände voll zu tun. "Wir verbringen Ostern wie jedes Jahr im Restaurant. Dennoch versuchen wir, etwas Osterstimmung aufkommen zu lassen – mit einem gemeinsamen Familien-Osterfrühstück und der Osternest-Suche", erzählte sie der MZ. Festtage wie Ostern bedeute für die Auswanderin, Zeit mit der Familie zu verbringen.

Mark Wycislik

Fleißig in seinem neuen Lokal an der Costa dels Pins am Werkel ist dieser Tage auch Mark Wycislik vom "Mile's" in Cala Millor. Ursprünglich hatte er geplant, das neue Lokal "La Cabaña" am 1. April zu eröffnen. Er warte derzeit aber noch auf einige Geräte und peilt daher nun den 11. April an, um ein leises Opening zu machen, und wenige Tage später auch ganz offiziell zu eröffnen. "Mir wurden alle Anlieferungen der letzten Küchengeräte für nächste Woche zugesagt, bis spätestens Mittwoch. Wenn alles bis Freitag montiert ist, können wir Donnerstag (11.4.) halten", so der Auswanderer am Gründonnerstag (28.3.) zur MZ.

Peggy Jerofke

Ihr Lokal "Tiki Beach" in Cala Ratjada schon eröffnet, hat am Mittwoch (27.3.) Peggy Jerofke. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut wird", resümierte sie gegenüber der MZ nur. Zu Ostern habe die Auswanderin nichts Besonderes geplant.

Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz

Bei den Urgesteinen von "Goodbye Deutschland" fällt Ostern dieses Jahr aus. Thommy Schmelz gehe es gesundheitlich aktuell weiterhin nicht gut. Und Kathrin Mermi-Schmelz fängt am Gründonnerstag (28.3.) wieder an zu arbeiten, als Bedienung. Beide seien zwar auf der Insel, aber nicht in Feierlaune, erzählten sie der MZ.