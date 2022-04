Wer mit knurrendem Magen am Flughafen von Palma de Mallorca verweilt, muss mitunter tief in die Tasche greifen, wenn er seinen Hunger stillen möchte. Laut einem Passagier sind die dortigen Sandwich-Preise in diesem Jahr signifikant gestiegen: "Das ist mir schon im Februar aufgefallen, aber jetzt habe ich es mal fotografiert", teilte der Reisende der MZ mit.

