Wenn die Vorwürfe sich als wahr erweisen, könnte die große Reportage im "Spiegel" das Ende der Karriere von Til Schweiger bedeuten. Mehr als 50 Filmschaffende berichten darin, dass der deutsche Schauspieler und Regisseur am Set zu Wutausbrüchen neigt, bei denen er seine Crew offen beleidigt. Während der Dreharbeiten zu "Manta Manta - Zwoter Teil" soll er sogar einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben.

Außerdem soll Schweiger an Drehtagen häufig stark alkoholisiert sein und Arbeitszeiten so stark dehnen, dass die Crew "psychisch und körperlich am Ende" ist und sich Unfälle häufen. Schweiger widerspricht der Darstellung. Seine Anwältin beantwortet die Vorwürfe auf eine Anfrage des "Spiegel" damit, dass ein Teil der „Sachverhalte“ ihrem Mandanten „nicht bekannt“ seien. Ein anderer Teil unterstelle „angebliche Sachverhalte, die es nicht gegeben hat“.

Crewmitglieder berichten dem "Spiegel" von einem "Klima der Angst"

Die Produktionsfirma Constantin Film, für die Til Schweiger arbeitet, teilte dem "Spiegel" mit, die gegen Schweiger erhobenen Vorwürfe seien unvollständig und verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch. Die allgemeine Stimmung während der Dreharbeiten von "Manta Manta 2" sei "überwiegend überdurchschnittlich positiv" gewesen. Crewmitglieder erzählen dem "Spiegel" dagegen, es habe ein "Klima der Angst" geherrscht. Am Set von "Manta Manta 2" sei oberste Priorität gewesen, Til Schweiger nicht zu verärgern. "Er war der Gott, dem alle gehorchten", so eines der Crewmitglieder gegenüber dem "Spiegel".

Namentlich wollen die Quellen des Magazins nicht genannt werden, denn Schweiger gilt als einer der mächtigsten Männer der deutschen Filmbranche. Die Vermutung eines Filmschaffenden ist, dass Til Schweiger deswegen gewähren darf, weil er seiner Produktionsfirma so viel Geld bringt.

"Bild am Sonntag" berichtet am Sonntag (30.4.), dass Til Schweiger sich nun auf Mallorca zurückgezogen hat. Hier hat der Regisseur einen Zweitwohnsitz. Der Teilzeit-Resident betreibt seit vergangenem Jahr außerdem in Portocolom ein Hotel seiner Kette "Barefoot Hotels". Dort fand im März ein Drehtag des Films "Hollywood and Crime" statt, bei dem sowohl Schweiger als auch seine Tochter Luna mitspielen.