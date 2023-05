Bislang war es mehr ein Gerücht, jetzt gibt es Sicherheit. Schauspieler und Regisseur Til Schweiger hält sich auf Mallorca auf. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, wurde er vor wenigen Tagen dabei gesehen, wie er aus einem Tierfachgeschäft kam. Dort kaufte er demnach Hundefutter, das vor allem für Welpen gedacht ist.

In Begleitung einer Frau

Der 59-Jährige befand sich nicht alleine, sondern in Begleitung einer Frau, die von der "Bild" als Nadine G. identifiziert wird. Bereits 2017 wurden die beiden zusammen gesehen. Fraglich ist, ob der Schauspieler und die 41-Jährige befreundet sind oder eine Affäre haben. Schweiger soll damals erklärt haben, dass er mit G. ein berufliches Verhältnis habe.

Schweiger besitzt in der Gemeinde Establiments seit 2013 eine rund 20.000-Quadratmeter große Finca. Diese ist für Außenstehende nicht einsehbar und somit bestens vor Paparazzi geschützt, wie er der MZ 2015 in einem Interview erklärte. Dorthin soll der Schauspieler und Regisseur nach Bekanntwerden der schweren Vorwürfe um die Zustände bei seinen Dreharbeiten geflüchtet sein. Nach Informationen der Bild soll er bis zu seinem Trip zum Tierfachhandel das Anwesen nicht verlassen haben. Stattdessen soll er Besuch bekommen haben, etwa von der Schauspielerin Franziska Machens.

Diese Vorwürfe lasten auf Schweiger

Der "Spiegel" hatte Ende April schwere Vorwürfe gegen den gebürtigen Freiburger erhoben. Mehr als 50 Filmschaffende erklärten gegenüber dem Magazin, dass der deutsche Schauspieler und Regisseur am Set zu Wutausbrüchen neigt, bei denen er seine Crew offen beleidigt. Während der Dreharbeiten zu "Manta Manta - Zwoter Teil" soll er sogar einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll Schweiger an Drehtagen häufig stark alkoholisiert sein und Arbeitszeiten so stark dehnen, dass die Crew "psychisch und körperlich am Ende" ist und sich Unfälle häufen. Schweiger widerspricht der Darstellung.