Schauspieler Til Schweiger hat sich Medienberichten zufolge nach den schweren Vorwürfen der vergangenen Tage auf seiner Finca auf Mallorca zurückgezogen. Diese besitzt er seit 2013. Das Anwesen steht auf einem 20.000 Quadratmeter großen Grundstück bei Establiments und verfügt neben einer Terrasse mit Panoramablick und einem großen Pool auch über eine 1.000 Quadratmeter große Tropfsteinhöhle. Der gebürtige Freiburger kaufte die Finca damals von Schauspielkollegin und Unternehmerin Ursula Karven. Diese war zuvor mit ihrem Sohn von Mallorca nach Berlin gezogen.

Die MZ berichtete damals: "Schweiger hatte hier schon im vergangenen Sommer mit seinen Kindern einige Urlaubstage verbracht, auf dem Dorfmarkt von Esporles Käse und Gemüse eingekauft und einen Beachclub an der Costa dels Pins im Nordosten der Insel besucht. Auch Karven selbst war damals mit von der Partie. Die Schauspielerin hatte die ­Finca 2004 erworben, als sie aus den USA nach Mallorca zog. Das Haus war seit ihrem Auszug 2010 auch als Ferienhaus vermietet worden."

Paparazzi-sichere Bepflanzung

Gereizt habe ihn vor allem, dass er absolute Privatsphäre habe, erklärte er 2015 in einem MZ-Interview: " Ich hab‘ hier jetzt auch alles so bepflanzt, dass Paparazzi keine Chance mehr haben – es sei denn, man ist oben auf der Terrasse, da ist man dann eine sitting duck (leichte Beute, Anm. d. Red.), wie der amerikanische Militärexperte sagen würde." Die Fotografen wüssten zwar, wo er wohne, "aber sie können nichts machen. Da müssten sie schon auf mein Grundstück kommen – und das würde ich nicht so einfach hinnehmen. Ansonsten fühle ich mich hier einfach pudelwohl, es ist meine zweite Heimat geworden."

Die Finca nutzte er für längere Aufenthalte, schrieb dort auch Drehbücher. In der Öffentlichkeit zeigte sich Schweiger auf Mallorca seltener. Bisweilen war er für Präsentationen im Programmkino CineCiutat in Palma zu sehen, wenn seine Filme dort vorgestellt wurden.

Für Schlagzeilen sorgte ein Vorfall im August 2018, als sich Schweigers damaliger Nachbar, der Ex-Radprofi Jan Ulrich, Zugang zum Anwesen verschaffte und den Schauspieler und dessen Gäste angriff, die damals eine Party feierten. /pss