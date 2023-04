Iris Klein weilt immer noch fernab der Wahlheimat Mallorca – und verbringt die Tage mit ihrer jüngsten Tochter Jenny Frankhauser und deren Familie in Deutschland. Entzückt zeigt sie sich nicht nur von ihrem Enkelkind, sondern auch von dessen Vater. "Ich habe einfach die tollsten Schwiegersöhne der Welt", postete sie am Freitag (21.4.) auf Instagram, begleitet von einem Bild von Steffen König und dessen Sohn.

In der Vergangenheit hatte Klein auch immer wieder ihre Zuneigung zu ihrem anderen Schwiegersohn, Lucas Cordalis, zum Ausdruck gebracht. So war sie etwa kürzlich beim ersten Auftritt von Cordalis im Megapark zu Saisonbeginn anwesend.

Chats mit anderen Männern

Doch scheint es nach der Trennung von Ehemann Peter Klein nun auch andere Männer im Leben der Reality-TV-Darstellerin zu geben. So erklärte sie am Samstagmorgen auf Instagram, nachdem sie mit Schwiegersohn Steffen auf der Terrasse gefrühstückt hatte, dass ihr Männer in Chats immer wieder eine Frage stellen: "Was hast du an?"

In ihrer Instagramstory gibt Klein darauf eine Antwort: "Tatsächlich ein Nachthemd, eine Jogginghose, Kuschelsocken und ein Bademantel darüber." Und bricht dann in Lachen aus: "Voll Erotik pur." Mit einem Kopfschütteln ergänzt sie: "Also, Leute, was denkt ihr denn, dass ich hier in High Heels und Strapsen herumrenne?" Es sei halt gemütlich, was sie trage. Begleitet wurde die Story mit dem Bekenntnis: "Erotisch kann ich nicht."

"Darf ich Blumenmädchen sein?"

Zu den Zeitungsberichten, in denen erklärt wurde, dass Peter Klein und dessen mutmaßliche Affäre Yvonne Woelke in einer festen Beziehung seien und bereits die Hochzeit planten, hatte sich Klein kürzlich auch geäußert. "Darf ich bitte das Blumenmädchen sein, damit ich was zu lachen habe?" Peter Klein hatte die Beziehung derweil dementiert.

Gesichert ist jedoch, wie die MZ exklusiv berichtete, dass Klein und Woelke in den kommenden Wochen gemeinsam in einer Sendung für RTL vor der Kamera stehen. Darin sollen sie eine Wohnung renovieren. Der Sender hatte den Dreh bestätigt, wollte aber keine weiteren Details nennen. /pss