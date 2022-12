Joana Maria Cirer hat sich das Leben in der Schinkenstraße auf Mallorca nicht annähernd so schlimm vorgestellt, wie es offenbar tatsächlich ist. Die 24-Jährige zog im Mai 2022 in den Carrer Pare Bartomeu Salvà - wo sich unter anderem die Biergärten Bamboleo und Bierkönig befinden - und beklagt sich nun bitterlich über die Zustände vor Ort. "Der Lärm lässt mich verzweifeln. Es gibt keine Ecke mehr in meiner Wohnung, wo ich Ruhe und Frieden finde", sagt sie dem "Diario de Mallorca".