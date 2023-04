Der Bewohner von Mallorca verputzt gerne gutes Essen – das ist auch angesichts der großen Menge an Spezialitäten von der Insel auch wenig überraschend. Nun scheint diese Vorliebe auch bei denen zu existieren, die beim Einkauf im Supermarkt den obligatorischen Gang über die Kasse gerne mal vergessen. Sei es, weil sie nicht wollen, oder weil ihnen dank der Kombination aus überteuerten Lebenshaltungskosten und niedrigen Löhnen keine andere Wahl bleibt.

Das auf Anti-Diebstahl-Vorrichtungen in Supermärkten spezialisierte Unternehmen STC Nedap hat eine Studie vorgestellt, welche Produkte in Lebensmittelgeschäften am häufigsten geklaut werden. Dafür wurden nach Angaben der Studienmacher die Daten von 10.000 Supermärkten in ganz Spanien ausgewertet, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet.

Käse und Kräuterlikör

Auf Mallorca und den Nachbarinseln, so stellt die Studie fest, haben Langfinger zwei besondere Leidenschaften: zum einen Käse, zum anderen der mallorquinische Kräuterlikör herbes. Die Inseln sind die einzige Region des Landes, in der gleich zwei Produkte aufgeführt werden.

In Sachen Käse-Diebstahl haben die Insulaner ähnliche Vorlieben wie Castilla-La Mancha, die für ihren Manchego international berühmt ist. Und auch die Andalusier frönen besonders gerne dem geklauten Käse. Die Vorliebe für gestohlene Liköre teilen die Balearen mit der anderen großen Inselgruppe, den Kanaren.

Olivenöl und Schokolade

Ohnehin sind die es die einheimischen Produkte, die dominieren. In Galicien, Asturien und dem Baskenland wird am meisten Pulpo geklaut. Im ebenfalls nordspanischen Kantabrien sind es Garnelen. In Kastilien-Leon wird am häufigsten die Wurstart caña de lomo aus dem Supermarkt entwendet. In Aragonien wird allgemein Aufschnitt aufgeführt. Extremadura und die beiden Exklaven Ceuta und Melilla schwören auf Olivenöl.

Kurios sind drei Regionen: In der Hauptstadt Madrid verschwindet der Studie nach am häufigsten Speiseeis aus den Tiefkühlregalen. In Navarra haben es die Diebe auf Trockenfrüchte abgesehen. Und die Weinregion La Rioja schwört auf Schokolade. /pss