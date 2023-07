Nicht jedem Auswanderer auf Mallorca gelingt das Kunststück, sich im Alltag die Gelassenheit zu bewahren, die man von einem Insel-Urlaub mitnimmt. Doch Marlies Wulf (55) hat offenbar alles richtig gemacht, denn sie strahlt eine große Ruhe und Zufriedenheit aus. Seit Frühjahr 2022 betreibt sie die kleine, aber feine deutsche Buchhandlung im beliebten Ferienort Peguera. Das Geschäft hatte sie von Bettina Höner übernommen, die aus gesundheitlichen und aus familiären Gründen zurück nach Deutschland ging.

Dass die zweifache Mutter aus dem Lippstädter Raum in Nordrhein-Westfalen ihre Nachfolgerin wurde, verdankt sie einer glücklichen Fügung: „Ich habe 2021 einem alten Schulfreund erzählt, dass ich gerne auswandern würde“, sagt sie beim Besuch der MZ. Der Freund kannte Bettina Höner und wusste, dass sie eine Nachfolgerin suchte. Wulf besichtigte das Geschäft im Anschluss an einen Urlaub und ergriff schließlich die Chance.

Bücher und Sonne statt Gewürze

Eine durchaus mutige Entscheidung, denn im Buchhandel ist sie Quereinsteigerin: Zuvor hatte sie in verschiedenen Branchen gearbeitet, als Letztes zehn Jahre in der Produktion bei einem Gewürzhersteller. „Ich bin ein flexibler Mensch“, sagt Wulf, die sich nach einer Scheidung und mit inzwischen erwachsenen Kindern auf neue Abenteuer einlassen konnte. Für die Insel schwärme sie schon seit 1994.

Um dem Laden ihre persönliche Note zu geben, benannte sie ihn in „Marlies’ Deutsche Buchhandlung“ um, und zog in ein neues Lokal, da die bisherige Vermieterin verkaufen wollte. „Aber wenn man ganz neu auf die Insel kommt, weiß man ja nicht, wie es läuft und ob man Heimweh bekommt“, sagt die Buchhändlerin zu ihrer Entscheidung, erst einmal zu mieten. Nach Corona standen viele Objekte im Ort leer, und es fand sich schnell Ersatz im Carrer de Palmira – zwar nicht direkt am Bulevar, aber doch zentraler als zuvor und einen Katzensprung vom Strand entfernt.

Leichte Strandlektüre wird denn auch besonders gern bei Wulf gekauft. Im Sortiment hat sie vor allem Thriller, Krimis, Romane, viele Kinderbücher und auch einige Sachbücher. Vor dem Laden gibt es eine Kiste mit Sonderangeboten. Bestellungen bestimmter Titel, die nicht vorrätig sind, brauchen zwei bis drei Wochen Vorlaufzeit. Ein Tipp für Urlauber: Sie können die Buchhandlung auch schon einige Zeit vor der Mallorca-Reise kontaktieren, sodass die gewünschten Bücher rechtzeitig da sind. So lässt sich Platz im Koffer sparen.

Lesungen und Events in der Buchhandlung

Das Hauptgeschäft konzentriert sich auf die Saison von April bis Oktober, den Rest des Jahres setzt die Buchhändlerin auf ein zweites Standbein, den Onlineverkauf von „gesundem Kaffee“ mit Vitaminzusatz. Auch wenn sie sich derzeit nur sonntags einen kompletten Ruhetag gönnt, scheint Wulf ihr neues Leben zu genießen. An Peguera liebt sie, dass man dort schnell Leute kennenlerne und Anschluss finde. „Ich wohne ja allein. Wenn ich allein sein will, gehe ich nach Hause. Und wenn ich Unterhaltung möchte, gehe ich irgendwohin. Das ist das Schöne auf Mallorca – in Deutschland hat man das so nicht.“ In einem Ort zu leben, in dem hauptsächlich Spanier sind, hätte sie sich nicht vorstellen können. „Höchstens mit jemandem an meiner Seite.“

Nun ist Peguera nicht gerade als Kultur-Hochburg bekannt, doch neben der Fülle an Souvenirläden, Modegeschäften, Eisdielen und Restaurants fügt sich die Buchhandlung als eine Ergänzung ein, die Mehrwert bietet und von Urlaubern wie Residenten gut angenommen wird – einige seien bereits Stammkunden. Zudem veranstaltet Wulf ab und an Lesungen und Events, die viel Anklang fänden: „Das bringt Spaß. Und die Autoren kommen auf mich zu, nicht umgekehrt“, sagt die Auswanderin.

Marlies’ Deutsche Buchhandlung, Carrer de Palmira, 2, Local 7, Peguera, Im Sommer: Mo.– Fr. 10–13 und 17–20 Uhr, Sa. 10–14 Uhr, FB: marliesdeutschebuchhandlung