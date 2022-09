Im August ist Ex-Bachelor Andrej Mangold überraschend aus der Edel-Diskothek "Hello the Club" ausgestiegen, die er zusammen mit vier niederländischen Investoren erst drei Monate vorher eröffnet hatte. Jetzt könnte klar sein wieso: In der RTL-Doku "Rauschgift, Rotlicht, Rocker – Der kriminelle Kampf um unsere Lieblingsinsel Mallorca" heißt es, dass ehemalige hochrangige Mitglieder eines spanischen Rocker-Clubs als Türsteher dort arbeiten. Darüber berichten verschiedene Medien, unter anderem "Bild" und "Promiflash".

Die Edel-Diskothek "Hello The Club" wollte sich im Stil und preislich von anderen Lokalen an der Playa de Palma absetzen. Doch von Anfang an gab es Schwierigkeiten. VIP-Gäste beschwerten sich darüber, bei der Eröffnung nur ein Freigetränk bekommen zu haben. Später hinterließen Gäste auf Google Rezensionen, in denen sie sich über die zu aggressiven Türsteher beschwerten. "Los seguratas son violentos e increíblemente mal educados", schreibt beispielsweise ein spanischer Clubbesucher. Übersetzt: "Die Türsteher sind aggressiv und unglaublich unhöflich."

Andrej Mangold sagt, er habe nichts davon geahnt

Die Tür soll laut RTL unter der Kontrolle des spanischen Ablegers von United-Tribunes stehen. Unter anderem arbeitet angeblich sogar der Anführer der Gang, der erst vor Kurzem zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt wurde, dort als Türsteher. Mangold erklärt jedoch, nichts davon geahnt zu haben.

Offiziell hat sich Mangold einvernehmlich und "aus privaten Gründen" von dem Club getrennt. "Mit Hello the Club haben meine ehemaligen Partner und ich genau das geschafft, was wir uns vorgenommen haben, und ich habe mir damit einen Traum erfüllt!", schrieb der ehemalige Basketball-Profi in einer Instagram-Story. "Wir haben einen sehr erfolgreichen Nachtclub an der Playa de Palma etabliert." Obwohl er schon eineinhalb Monate vor seinem Abschied nicht mehr dort gesehen worden war, versprach er sogar, den Club zu besuchen. "Ich freue mich, wenn ich demnächst dort privat feiern kann", so der ehemalige Bachelor auf Instagram. /mwp