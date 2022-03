Die Urlaubssaison 2022 wird auf Mallorca stark werden und könnte an Vor-Corona-Niveau anknüpfen. Das sagte TUI-Deutschlandchef Stefan Baumert in einem Interview mit der Funke Mediengruppe. "Mallorca wird als beliebtestes Ziel der Deutschen für Flugreisen zurückkommen."

Die Kunden hätten einen starken Nachholbedarf, was Reisen angeht, so Baumert. Mallorca profitiere jetzt schon davon. "Das ist bereits Mitte Februar super angelaufen. Unsere Fluggesellschaft Tuifly hatte vorletzte Woche mit 96 Prozent belegten Sitzplätzen quasi eine Vollauslastung." Man schaue, ob man zusätzliche Kapazitäten anbieten könne.

1.400 Passagiere auf der Mein Schiff 5 ab Palma

Derweil startet auch der Kreuzfahrttourismus auf der Insel langsam ins neue Jahr. Wie der regionale Fernsehsender IB3 berichtet, bestiegen 1.400 Passagiere am Sonntag die "Mein Schiff 5", um zu einer siebentägigen Kreuzfahrt über Marseille, Barcelona, Valencia und Alicante und zurück nach Palma aufzubrechen.

In diesem Jahr treten drei Schiffe des Reiseunternehmens von Palma aus Rundfahrten durch das Mittelmeer an, erklärte Ian Livesey, der Verantwortliche für TUI in Spanien und Portugal, gegenüber IB3. "Unsere Schiffe sollen in diesem Jahr 110 Mal in Palma anlegen", so Livesey. "Ich glaube, die ganze Welt sehnt sich nach Normalität nach der Pandemie."

Gewisse Restriktionen werden bleiben

Vor der Abfahrt in Palma mussten alle Passagiere einen Antigentest machen. Das Schiff ist auf der Reise zu 60 Prozent der eigentlichen Passagier-Kapazität belegt. Eine Saison ohne Restriktionen erwartet Stefan Baumert trotz der allgemein positiven Aussichten nicht: "Gewisse Basismaßnahmen wie Abstandhalten und Maskentragen werden wohl den Sommer über bleiben. Ansonsten rechne ich aber mit einem weitgehend beschränkungsfreien Urlaub." /pss