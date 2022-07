Bei einem ausgefallenen Mallorca-Flug von Ryanair ist es am Donnerstag (30.6.) zu chaotischen Szenen am Flughafen Köln/Bonn gekommen. Die Passagiere fühlten sich im Flieger eingesperrt und riefen die Polizei, um aussteigen zu dürfen. "So etwas habe ich noch nie erlebt", berichtet eine MZ-Leserin.

"Wie von Ryanair empfohlen, waren wir schon drei Stunden vor Abflug am Flughafen", sagt die MZ-Leserin. Die Sicherheitskontrolle war schnell passiert. Danach begann der Spießrutenlauf. Der Flug war ursprünglich für 17.40 Uhr angesetzt. Dann die erste Verspätungs-Anzeige. Ryanair verschob den Flug auf 19.10 Uhr, danach auf 20.15 Uhr. "Jedes Mal mussten wir das Gate wechseln", sagt die Deutsche. Endlich in den Flieger Die Wartenden wurden zunehmend unsicherer. "Ich habe Horrorgeschichten von anderen Fluggästen gehört, die bereits drei Annullierungen hinter sich hatten", sagt die MZ-Leserin. Um 21.15 Uhr konnten die Passagiere endlich an Bord gehen, ein wenig Urlaubsstimmung machte sich breit. Zeit-Slot verpasst Doch die Hoffnung wurde schnell zerstört. Eine Viertelstunde später meldete sich der Pilot, dass der Flieger den Zeit-Slot für den Abflug verpasst hatte. Die nächste freie Möglichkeit wäre erst in drei Stunden, so der Kapitän. Ryanair stornierte den Flug. Die Stimmung kippt Doch damit nicht genug. Es waren keine Busse da, die die Fluggäste zurück zum Flughafen bringen konnten. "Der Pilot hat durchgesagt, dass er niemanden erreichen kann", erzählt eine weitere Passagierin, eine 23-Jährige Deutsche, mit der die MZ ebenfalls sprechen konnte. Die Stimmung kippte. "Einige Leute haben angefangen zu weinen. Im Flieger waren auch typische Ballermann-Gruppen, die angefangen haben, zu pöbeln. Die Flugbegleiterin war den Tränen nahe und sagte ins Mikrofon, sie wolle auch einfach nur nach Hause", so die 23-Jährige. Einige Passagiere vertrieben sich die Zeit mit E-Zigaretten, die im Flugzeug eigentlich verboten sind. "Wir haben angefangen, alle möglichen Leute anzurufen", sagt die MZ-Leserin. Zuerst die Flughafen-Hotline, die nicht helfen konnte. Später riefen mehrere Passagiere die Polizei, die zur Flughafenpolizei durchstellte. "Ich hatte einen Beamten am Apparat, der den Flughafen per Videokamera überwachte. Er konnte mir dann sagen, dass endlich Busse kommen", berichtet die MZ-Leserin. Die Bundespolizei am Flughafen konnte gegenüber der MZ keinen Einsatz zur fraglichen Zeit bestätigen. Es scheint, als ob die Busse ohne Zutun der Beamten den Weg zum Flieger fanden. Das nächste Chaos auf dem Flughafen Gut eine Stunde nach der Flugabsage konnten die Passagiere den Flieger verlassen. "Gegen 23.30 Uhr waren wir zu Hause", so die Leserin. Am Freitag (1.7.) soll der nächste Anlauf mit der Mallorca-Reise gestartet werden. Doch es droht das nächste Chaos. "Bei der Sicherheitskontrolle ist nur eine Schleuse offen. Die Menschenschlange reicht durch die ganze Eingangshalle bis raus vor den Flughafen. Ich weiß nicht, ob ich es pünktlich zum Gate schaffe", sagt die 23-Jährige. Haben auch Sie Probleme bei Ihrem Mallorca-Flug gehabt? Dann berichten Sie uns gerne darüber. Einfach eine Mail an red@mallorcazeitung.es schicken!