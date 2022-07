Parken am Flughafen - ohnehin kein Schnäppchen - ist noch teurer geworden. An den am Passagieraufkommen gemessen 16 größten Flughäfen in Deutschland werden fürs Abstellen des Autos im Durchschnitt 20 Prozent höhere Gebühren verlangt als noch vor einem Jahr, teilt der Verbraucherschutzverein Berlin/Brandenburg (VSVBB) auf seiner Website mit.

Der Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca würde in diesem Ranking etwa in der Mitte rangieren (s.u.). Auch hier sind in den vergangenen Monaten die Preise angehoben worden - insbesondere bei den Langzeitparkern.

In Geldbeträgen bedeutet das in Deutschland: 52 Euro pro Woche müssen Reisende aktuell für den günstigsten terminalnahen Parkplatz im Durchschnitt bezahlen, 2021 lag dieser Wert noch bei 42 Euro. Auch die teuersten Wochenpreise kletterten – von durchschnittlich 143 Euro auf fast 177 Euro.

Das Ergebnis passt auch im Detail in die Zeiten der Inflation. Beispiel Stuttgart: Im Kurzzeit-Parkbereich kostet das Parken für die nunmehr maximal erlaubte Dauer von 30 Minuten bis zu 40 Euro, im Vorjahr waren es sieben Euro pro Stunde.

Ohne Reservierung besonders teuer

"Massive Preisunterschiede" stellte der Verein aktuell auch zwischen den Flughäfen fest: Während in Dresden und Leipzig/Halle Flugreisende bereits ab 15 Euro pro Woche nah am Terminal parken können, werden am Dortmunder Flughafen dafür wenigstens 99 Euro aufgerufen. Kaum günstiger bei den Mindestpreisen sind Hamburg (89 Euro) und München (87 Euro).

Die Kostenfalle kann aber noch fester zuschnappen: Wer keinen Parkplatz reserviert hat, muss wiederum in Stuttgart in den terminalnahen Parkhäusern P3 und P5 mit bis zu 294 Euro pro Woche rechnen. In Düsseldorf können für die gleiche Leistung bis zu 266 Euro fällig werden.

Um solch Preise möglichst zu umschiffen, rät die VSVBB-Vorsitzende Angelika Menze, Parkplätze vorab nach Möglichkeit zu reservieren. Oft ist dies online machbar.

Einsparpotenzial sogar bei über 200 Euro

So liegt die Spanne zwischen dem teuersten (231 Euro) und günstigsten Parkplatz (29 Euro) für die Woche in Köln bei über 200 Euro. In Stuttgart liegt das Einsparpotenzial sogar bei 240 Euro. Vergleichsweise günstig seien oft auch entferntere Flughafen-Parkplätze, deren Betreiber in der Regel einen kostenfreien Transfer zum jeweiligen Terminal anbieten.

Auch wer Freunde oder Verwandte abholt oder zum Flieger bringt, kann kostenbewusst parken. Oft seien die Parkhäuser günstiger als die sogenannten «Kiss&Fly»-Kurzparkzonen. Zwar können diese teils zwischen fünf und 15 Minuten kostenfrei genutzt werden, doch ist beispielsweise noch unklar, wann das Gepäck des Abzuholenden ankommt, kann es knapp und damit sehr teuer werden.

In seine Analyse einbezogen hat der VSVBB Parkplätze, die höchstens 750 Meter vom jeweiligen Hauptterminal entfernt sind, nicht aber Flughafenparkplätze von umliegenden Anbietern.

So ist die Lage auf Mallorca

Die Parkplätze in unmittelbarer Nähe zum Terminal werden vom Flughafenbetreiber AENA verwaltet. Wer nur jemanden abholen oder aussteigen lassen will, kann die Kurzzeitparkplätze im Abflugs- („Parking Express Salidas“) wie auch Ankunftsbereich („Parking Express Llegadas“) nutzen. Wer einen Gast etwas abgesondert und ohne Verkehrschaos ein- oder aussteigen lassen will, fährt besser auf den etwas abgelegenen „Parking Express VIP“. Er befindet sich nahe des Ankunftsbereichs. In allen Kurzzeitparkzonen kann man 10 Minuten lang kostenlos parken. Danach wird es teuer: Ab der 11. Minute zahlt man 2 Euro pro Minute.

Daneben gibt es auch die Möglichkeit, das Auto im Parkhaus abzustellen, das sich direkt gegenüber vom Flughafengebäude befindet („Parking General“). Hier als Kunde ohne Vertrag zu buchen, eignet sich laut den Angaben auf der Website für alle, die weniger als vier Tage parken. Kunden stehen mehrere Stockwerke des Parkhauses zur Verfügung. In der vierten Etage gibt es eine Fußgängerbrücke, über die man direkt in den Abflugbereich des Flughafens kommt. Wer hier parken will und kein Abo hat, zahlt etwas mehr und muss die Option „Parking preferente“ buchen.

Langzeitparker können auf den „Parking de larga estancia“ zurückgreifen, der dem Flughafen vorgelagert liegt. Es gibt einen kostenlosen Shuttlebus, der laut den Angaben auf der Website zwischen 6 Uhr und 0 Uhr circa im 12-Minuten-Takt fährt. Außerhalb dieser Zeiten muss man ihn unter Tel. 664-54 43 13/971-25 58 27 bestellen.

Für eine Woche Ende Juli 2022 kommt man mit diesem „Parking Larga Estancia“ noch am günstigsten davon. Wer im Vorfeld reserviert („...con reserva“), zahlte am Testtag (/18.7.) 44 Euro, wer keine Vorreservierung macht, 54 Euro. Im näher gelegenen „Parking General“ (außer vierte Etage) kostet das Parken in dem besagten Testzeitraum mit Reservierung 67 Euro („Parking General con reserva“), in der vierten Etage 70 Euro („Parking Preferente con reserva“). Die VIP-Option („Parking VIP con reserva“) schlägt mit 120 Euro zu Buche. Bei dieser Option parkt der Kunde sein Auto bei „Salidas“ und ein Chauffeur von Aena bringt sein Auto auf einen gesonderten Parkplatz. Das Personal bewahrt die Schlüssel bis zur Rückkehr des Kunden auf.

Zudem gibt es verschiedene Tarife für Vertragskunden, die die Dienste langfristig nutzen wollen. Seit einer Änderung der Vertragsbestimmungen fahren Abonnenten des Premium-Tarifs ihr Auto nun nicht mehr selbst ins Parkhaus, sondern übergeben es an einen Fahrer. Auch wenn man das Auto wieder abholt, bekommt man es nach draußen gebracht. Zudem kann man das Parkangebot nun so oft nutzen, wie man möchte, und muss sich nicht mehr an eine begrenzte Zahl an Ein- und Ausfahrten halten. Das Halbjahres-Abo kostet 2.000 Euro, das Ganzjahres-Abo 3.000 Euro. Wer lieber selbst am Steuer sitzen bleibt, kann für 2.300 Euro pro Jahr das VIP-Abo mit ebenfalls unbegrenzter Zahl an Ein- und Ausfahrten nutzen. Achtung: Hier parken Kunden nicht im Parkhaus, sondern auf dem oben genannten "Parking Express VIP" nahe des Ankunftsbereichs ("llegadas"). parking.aena.es

Allerdings gibt es auch deutlich günstigere Parkplätze bei Drittanbietern. Eine Übersicht über die Parkmöglichkeiten finden Sie hier: