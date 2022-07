Streik und kein Ende bei den Billigfliegern - zwar ohne viele Flugausfälle, aber immer wieder mit erheblichen Behinderungen im Mallorca-Flugverkehr. So kam es zuletzt am Samstag (16.7.) zwei Flugstreichungen am Flughafen von Palma de Mallorca, betroffen war die Verbindung mit Berlin. Zehn Flüge waren außerdem verspätet. Damit war Palma der am stärksten vom Streik betroffene Airport in Spanien. 93 Prozent des Flugplans seien beibehalten worden, heißt es bei der Gewerkschaft USO. Die Airline habe dazu Personal aus England, Italien und Deutschland eingesetzt.

Am Freitag (15.7.) kam es bei Easyjet zu 66 Verspätungen sowie 10 Flugstreichungen. USO hatte Ausstände bei Easyjet für das gesamte Wochenende angekündigt.

Man fordere eine Angleichung der Gehälter des Kabinenpersonals in Spanien an das ihrer europäischen Kollegen, so ein Gewerkschaftssprecher bei einer Kundgebung am Terminal. So verdiene ein Berufsanfänger an Bord in Spanien 950 Euro, in Deutschland dagegen 1.983 Euro. In den Verhandlungen habe man die Positionen zwar etwas angenähert, bislang würden Verbesserungen aber erst ab dem kommenden Jahr in Aussicht gestellt. Die nächsten Streik-Termine nach dem aktuellen Wochenende sind am 29., 30. und 31. Juli.

Ryanair

Auch im Fall von Ryanair, wo das spanische Kabinenpersonal ebenfalls bessere Arbeitsbedingungen fordert, ist noch keine Einigung in Sicht. Nachdem nach Streiktagen im Juni keine Einigung zustande kam, geht es jetzt im Juli weiter. Zuletzt hatten die Gewerkschaften USO und SITCPLA die weiteren geplanten Streiktermine an spanischen Flughäfen bekannt gegeben: 18., 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. Juli. Es seien mittlerweile acht Mitarbeiter wegen des Streiks entlassen worden, kritisierte ein Gewerkschaftssprecher gegenüber den Medien.

Dass trotz der vielen Streiktage bisher weitgehend Normalität herrscht, liegt an einer Entscheidung des spanischen Verkehrsministeriums über den Mindestbetrieb. Bei Ryanair müssen 73 Prozent der Inlandsflüge und 56 Prozent der internationalen Verbindungen stattfinden. In der Regel werden aber fast alle Flüge durchgeführt.

Flugverkehr wie vor der Pandemie

Der Flugverkehr am Airport von Palma de Mallorca hat unterdessen eine Intensität wie vor der Pandemie erreicht. So finden an diesem Wochenende - Freitag bis Sonntag - 3.830 Flüge statt. Zum Vergleich: Am gleichen Wochenende im Juli im vergangenen Jahr waren es am Airport Son Sant Joan 3.249 Flüge, im Jahr 2020 nur 1.881 Flüge. /ff